Туристы стесняются просить оливки в отелях Турции 

27 августа представители турагентств сообщили TourDom.ru о впечатлениях своих клиентов, которые вернулись с курортов Турции в августе.

В целом отзывы, безусловно, положительные: «Нареканий не было», «Все вернулись довольными» или «Изменений практически не заметили».

Тем не менее турагенты отмечают, что некоторые моменты портят общую картину. В первую очередь они связаны с новыми правилами поведения в ресторанах. Несмотря на то что загрузка в отелях сейчас небольшая, на раздаче еды все равно возникают очереди. «В основном в ресторане накладывает повар. Это не очень удобно. Например, я беру маслины: три таких, три других и три еще каких-нибудь. А когда у тебя очередь за спиной с протянутыми тарелками, просишь положить что-нибудь одно. Мелочь, а вот отпечаток откладывается», — комментирует Регина Крымова, руководитель тульского турагентства «Меридиан-ТУР», которая сама прямо сейчас отдыхает в Турции (отель Perre La Meer в Кемере). Кроме того, по ее наблюдениям, в гостинице не хватает персонала, не все процессы отлажены. «Прилетели 17 августа. Первый день мы вообще были в шоке: лежаков на всех не хватало, давно такого не видели. Сейчас их больше — визуально все нормы социального дистанцирования на пляже соблюдены, во всяком случае, с нашим югом не сравнить», — добавляет турагент.

Из-за нехватки сотрудников или просто человеческого фактора случаются и казусы. «Моих туристов три часа не заселяли, а потом дали неубранный номер, где все было разбросано. Возмущенные клиенты прислали мне видео. Потом все разрешилось, им дали хороший номер и предложили бесплатную экскурсию», — рассказала турагент по имени Анастасия, чьи туристы отдыхали в отеле Lykia Botanika Beach Fun & Club 4*.

Клиенты директора московского турагентства Натальи Котельниковой успели вернуться из таких турецких отелей, как Rixos Sungate 5*, Grand Yazici Club Turban 5*, Arancia Resort Hotel 5*, Simena Sun Club 5*, Sailor's Beach Club 4*. Она также в первую очередь обращает внимание на главное изменение в турецком отдыхе, связанное со шведским столом. Впрочем, многие туристы, по ее словам, смогли адаптироваться к новым условиям. «Очереди есть, но люди как-то приспособились: или приходили к самому открытию ресторана, или, наоборот, ближе к концу», — комментирует турагент. Также она отмечает, что в отелях и, в частности, в ресторанах все стало стерильно: «Все вилочки, ложечки в бумажных пакетиках, дают индивидуально. Салфетки все выбрасываются — теперь нет этих общих скатертей». По ее наблюдениям, комфортнее всего сейчас отдыхать в Аланье, так как там сейчас «меньше всего отелей открыто и туристов немного».

Кроме того, многие туристы, по словам турагентов, говорят, что им очень жалко персонал, который в жару вынужден ходить в масках и защитных экранах на лицах.