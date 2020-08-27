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Россиянка рассказала о запретах на курортах Турции 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россиянка рассказала о новых турецких запретах
Фото: depositphotos
Туристка из России рассказала о новых запретах в Турции. Об этом Анна Соловьева сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, в настоящее время многие мероприятия недоступны из-за ограничений, введенных после вспышки COVID-19. Запрещены экскурсии, анимационные мероприятия, закрыты все клубы для танцев.
При этом руководство турецких отелей строго следит за регулярным проведением термометрии, дезинфекцией всех стульев и лежаков, а также за соблюдением социальной дистанции, в том числе в пунктах приема пищи. В общественных местах гостей просят носить маски.

«У турок везде стоят санитайзеры: на пляже, в баре, в ресторане», — заключила собеседница радиостанции.

Ранее "Рамблер" сообщал, что к вернувшимся из Турции россиянам приходит полиция.
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