Россиянка рассказала о новых турецких запретах

Туристка из России рассказала о новых запретах в Турции. Об этом Анна Соловьева сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в настоящее время многие мероприятия недоступны из-за ограничений, введенных после вспышки COVID-19. Запрещены экскурсии, анимационные мероприятия, закрыты все клубы для танцев.

При этом руководство турецких отелей строго следит за регулярным проведением термометрии, дезинфекцией всех стульев и лежаков, а также за соблюдением социальной дистанции, в том числе в пунктах приема пищи. В общественных местах гостей просят носить маски.