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Туристы жалуются на наглый обман на турецких курортах 

Инфо 24 и ещё 1 4 часа назад
Туристы жалуются на наглый обман на турецких курортах
Фото: Инфо 24
Россияне так ждали открытия хоть каких-нибудь границ, что при первой же возможности ринулись на отдых в Турцию. Но и здесь отчаянных путешественников ждали сплошные разочарования.
В Аланье желающих приобщиться к истории стращают последствиями покупки экскурсионных прогулок на стороне. Как рассказала одна из отдыхающих, гид сразу заявила, что такая сделка будет чревата штрафом в 500 лир. Более того, по ее словам, несчастные туристы могут получить «красную метку» и остаться запертыми в отеле.

«На самом деле это полная чушь, и никаких подобных правил в Турции нет. Тем не менее, насколько мне известно, нескольких туристов гиду все-таки удалось развести», — рассказала девушка.

Правда, после жалоб нескольких пострадавших нарушительницу оштрафовали и перевели на работу в другой регион. Теперь бдительными надо быть гостям иных уголков Турции.
Головная боль любого туриста — отель. Те, кто бронировал туры еще до пандемии, были весьма удивлены: оплаченные в июне номера оказались заняты в августе! Так, паре из России предложили другой номер. С доплатой, разумеется.

«Турки, видимо, так соскучились по российскому туристу, что решили восполнить свои потери от карантина за счет россиян. Для начала на ресепшене нам сказали, что номер, к сожалению, уже занят, но есть лучший вариант, за который надо доплатить каких-то 300 долларов», — рассказала путешественница.

Приструнить жадных хозяев отеля помогла угроза. Молодой человек сказал, что будет сидеть перед стойкой регистрации до тех пор, пока его не заселят, как прописано в туре. Через какой-то час номер внезапно освободился.
Но одно дело, когда вам предложили другой номер, и совсем иное — другой отель! На пару звезд и рангом пониже, но не факт, что дешевле. Такой поворот сюжета, правда, возможно, все-таки имеет рациональное объяснение — некоторые гостиницы не смогли открыться из-за несоблюдения санитарных норм. Но приятного, конечно, мало.

«В автобусе мы узнали от сопровождающего, что нас везут совсем в другой отель в противоположном конце города, так как наша гостиница закрыта. В таком же положении вместе с нами оказались еще несколько десятков туристов. Уже после заселения выяснилось, что отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально», — сетовала в беседе с изданием путешественница из Белоруссии.

Помимо крупных трат и разочарований россиян в Турции ожидают и попытки обогатиться за их счет по мелочи. Так, в отелях часто не предупреждают, что завтрак в номер заказывается только на двоих: по двойной цене, разумеется. Цены указываются в евро без упоминания валюты или в меню «забывают» указать, что обозначенная цифра всего за 100 граммов, а не за все блюдо. Это, конечно, не то чтобы грабеж, но теперь в Турции за гостеприимными хозяевами нужен глаз да глаз.
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