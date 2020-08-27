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«Наспалась на всю жизнь»: россиянки признались, как развлекаются с местными в Турции 

Диана Товсепова 3 часа назад
О том, что отдыхающих из России очень любят в Турции, известно уже давно. Особенно трепетно местные жители относятся к одиноким русским красавицам, приехавшим провести долгожданный отпуск на турецкие курорты.
Как выяснил "Рамблер", девушки не скрывают своего желания встретить на восточном курорте любовь или завести недолгий курортный роман. При этом существуют целые "хабиби-форумы", на которых девушки обсуждают свой опыт отношений с турками.
Среди туристок есть те, чьи отношения с горячими турецкими мужчинами закончились хорошо. Есть даже женщины, которые не могут выбрать между ухажерами. Одна из них написала о своем нелегком выборе в Сети:
Соцсети
Другая туристка рассказала, что сам воздух в Турции располагает к любви, и в такой атмосфере просто невозможно не закрутить курортный роман:
Соцсети
Однако девушки на форумах предупреждают друг друга, что у местных мужчин, в особенности работающих в сфере туризма, соблазнение российских девушек — целое хобби.
Соцсети
Оказывается, в "объятия" к некоторым работникам отелей девушки приезжают годами:
Соцсети
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Заграница , Видео
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