«Большинство местных думают, что земля плоская»

Данила из Воронежа учился в Финляндии, работал в ОАЭ и в итоге очутился на Филиппинах — родине своей жены. Несмотря на райские виды курортного местечка Эль-Нидо, где они поселились, он подумывает о переезде. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» публикует его историю о сложностях жизни на острове Палаван.

Одно из ярких детских воспоминаний: родители подарили магнитофон Sharp. Я читаю на этикетке с обратной стороны место сборки — Филиппины — и бросаюсь изучать в атласе, где они находятся, не подозревая, что когда-нибудь свяжу свою жизнь с этой страной.

После учебы, которая включала в себя год жизни в Финляндии, было по три года в Нидерландах, Малайзии и почти шесть лет в Дубае. По работе я побывал на Филиппинах, где и встретил будущую жену.

Случайно оказалось, что ее прапрадед был из русских эмигрантов, которые после революции сначала осели в Китае, а после прихода коммунистов к власти переместились на Филиппины, пока дальше не разъехались по миру.

В жене, правда, русского мало что осталось, кроме семейных легенд о крутом нраве северного предка.

Когда я закончил работу в Дубае, за неимением заманчивых предложений мы с женой решили переехать на ее родину — на Филиппины. Если конкретнее — на остров Палаван, в курортное место Эль-Нидо. Там мы открыли два небольших ресторана.

Райский остров

Палаван из года в год признается одним из лучших островов в мире благодаря живописной природе. Райские лагуны, скалы, пляжи и водопады не дадут скучать любителям проводить время на открытом воздухе. При этом на Палаване не бывает землетрясений, извержения вулканов, о которых часто можно услышать в новостях про Филиппины. Тайфуны также обычно проходят стороной.

Фото предоставлено героем материала

Остров Палаван достаточно большой, Эль-Нидо находится на севере. От столицы провинции, города Пуэрто-Принсеса, можно доехать до Эль-Нидо за пять часов. Когда мы первый раз были на Палаване в 2011 году, дорога была отвратительной — на некоторых участках ее даже не забетонировали. Весь путь занимал больше восьми часов при хорошей погоде. Сейчас же местами трасса уже из шести полос. Правда, транспорта на ней мало, и машины чередуются с повозками, запряженными быками.

В Эль-Нидо тоже есть аэропорт, но, как правило, цены на билеты на порядок выше, чем если лететь в Пуэрто-Принсесу. Раньше сюда приезжала европейская молодежь, поэтому было много диких вечеринок. Сейчас же, во многом из-за стратегии развития туризма, принятой государством, на смену бэкпекерам приходят семьи и более требовательные к комфорту туристы. Поэтому теперь в Эль-Нидо ночная жизнь ограничена несколькими барами.

Многие путеводители пишут, что сезон дождей в Эль-Нидо длится с июля по сентябрь. Это так, но дождь редко идет целый день, зато на острове куда меньше людей, а также падают цены на жилье и перелеты. Неудивительно, что в августе большой поток местных туристов из Манилы. Вечерами здесь очень комфортно, временами даже прохладно. В горных областях Филиппин в этом году выпадал снег.

Документы

На данный момент россияне могут находиться на территории Филиппин без визы в течение 30 дней. Потом туристическую визу можно получить на месте и многократно продлевать относительно недорого. И только через три года потребуется выехать из страны хотя бы на день и въехать снова. Несмотря на определенные неудобства, это один из самых либеральных визовых режимов в регионе на сегодняшний день.

Я получил супружеский вид на жительство на пять лет, и хлопот стало на порядок меньше. Правда, для этого пришлось собрать кипу бумаг и пройти совместное интервью в иммиграционной службе. Происходит это достаточно дружелюбно: спрашивают, где познакомились, когда планируете заводить детей и так далее. Единственное смутило: как только интервьюер узнал, что я из России, жену спросили, не бью ли я ее.

Также здесь действует программа для людей старше 35 лет, по которой требуется положить небольшую сумму на депозит в государственном банке в обмен на постоянный вид на жительство.

Адаптация и жилье

Несмотря на мой большой опыт жизни в разных странах, период адаптации был достаточно тернистым. Даже моей жене, которая родом из столицы и не жила до этого в провинции, пришлось непросто. Адаптироваться пришлось буквально ко всему.

Надо понимать, что Эль-Нидо развивался быстро и хаотично. Учитывая, что филиппинцы на генетическом уровне не могут ничего планировать, инфраструктура сильно отстала от требований развивающейся экономики. Мы страдали от постоянных отключений электричества, слабого и ненадежного интернета и проблем с мусором и канализацией. При этом, надо отдать должное, улучшения происходят, но носят скорее реакционный характер.

Найти съемное жилье на долгий период времени оказалось невозможно: спрос большой, предложение маленькое, качество очень специфическое. Пришлось строить дом самим, что заняло около десяти месяцев. Большинство местных строителей незнакомы со многими привычными нам материалами — например, тут вообще нет обоев.

В теории обои можно найти где-нибудь в Маниле или заказать из-за рубежа, но смысла в этом нет, потому что местные строители все испортят, пока научатся. Также нет смысла покупать дорогую кафельную плитку — все равно пол будет кривоват.

Даже в относительно крупных и дорогих отелях качество ремонта такое, что без слез не взглянешь. Нам относительно повезло с прорабом, к тому же мы постоянно контролировали процесс, поэтому итоговый результат получился на твердую четверку.

Также стоит отметить, что по закону иностранец не может владеть землей, поэтому многие берут участок в аренду. Есть еще много разных способов разной степени надежности и законности.

Нехватка образования

Филиппинцы в целом добрые люди и очень похожи на детей. Они ценят семью, большинство очень религиозны.

В Маниле у меня достаточно широкий круг общения из филиппинцев, с которыми можно обсудить самые разные вопросы: некоторые даже спрашивали про приватизацию в России в 1990-е. В Эль-Нидо ситуация другая: большинство людей по-прежнему думают, что земля плоская.

Фото предоставлено героем материала

Основная проблема —в качестве образования. Когда я на рынке провожу простые математические операции в уме, и они сходятся с показаниями калькулятора, это приводит продавцов в оцепенение. Здесь есть небольшая прослойка образованных людей из тех, кто переехал из Манилы, спасаясь от пробок, плохой экологии и суеты, но это скорее исключение. В основном мы общаемся с такими же смешанными парами, как и мы сами, и другими живущими здесь иностранцами.

Туристы в Эль-Нидо обычно восхищаются природой, но, как правило, недовольны уровнем сервиса. Бесспорно, есть места с контролем качества и внимательным персоналом, но это заслуга руководства и собственника, приложивших неимоверные усилия.

Часть ошибок сервиса происходит по элементарному незнанию. Доходит до смешного: мне приходилось объяснять, что, пока гость изучает меню, официант не должен стоять рядом и ковырять в носу.

Или что при заезде новых гостей в номер нужно опустошать корзину с мусором, даже если она не полная.

Практически никто из наших сотрудников никогда не жил в отеле и не обедал в хорошем ресторане, поэтому такие ошибки позволительны при желании учиться. К сожалению, большинству легче сменить работу на ту, где требования ниже. Более инициативные стремятся уехать за рубеж, где есть большие филиппинские диаспоры.

Многие профессии, как, например, бариста, просто отсутствуют, поэтому приходиться самостоятельно осваивать эти навыки, чтобы потом уже обучать работников. Туристы часто удивляются толпе персонала, непропорциональной объему задач. Проблема в низкой эффективности местных жителей. Грубо говоря, если нужно пять человек, приходится нанимать десять. К тому же кто-то может просто не прийти и потом рассказывать фантастические истории, как троюродную кузину укусил дракон.

Особенности менталитета

Что филиппинцы умеют делать, так это ждать. Начиная от бестолкового стояния в очереди до терпеливого ожидания какой-нибудь госуслуги. Например, регистрация нашего дома для целей исчисления имущественного налога заняла год. Так что если вы заждались заказанного вами в ресторане блюда, лучше в этой ситуации будет понять и простить — здесь все очень медленно.

При этом многие филиппинцы не верят, что могут что-то изменить. Есть механизмы жалоб и на местные органы власти, и на громких соседей, но мало кто ими пользуется. Кто-то боится мести, другие просто не верят, что из этого что-то выйдет.

К общению с филиппинцами нужно привыкнуть. Например, они практически никогда не говорят «нет» или «не знаю». Скорее всего, вас введут в заблуждение неправильным ответом или будут избегать встречи, опасаясь, что вы спросите снова.

Также надо научиться не ставить перед ними сложные вопросы или задачи одновременно. Они теряются, начинают паниковать и делать все невпопад. При малейшей конфронтации большинство скорее замрет в ступоре и притворится предметом интерьера, чем поддержит спор. Тем не менее будут продолжать улыбаться, что они делают все время, вне зависимости от ситуации.

Филиппинские жены

Как ни крути, трудно обойти стороной тему семьи. Ни для кого не секрет, что многие мужчины из Европы и Америки (в основном пожилые) приезжают на Филиппины с целью создать семью. Филиппинки снискали славу заботливых, хозяйственных жен, для которых семейный очаг в приоритете.

Есть ли в этих отношениях доля меркантилизма?

Возможно, хотя моя супруга утверждает, что иностранцы отличаются от филиппинцев большей ответственностью перед семьей и верностью, что и толкает филиппинок в объятия иностранцев.

С этим трудно поспорить, глядя, как легко местные молодые люди бросают своих детей без всякой поддержки. Заводя детей, мало кто здесь думает, есть ли возможность вырастить и выучить их. Логично, что в такой ситуации женщины берут дело в свои руки. Поэтому тут очень много сильных предпринимательниц, много женщин идет в политику.

Расходы и проблемы

Очень часто слышу вопрос о стоимости жизни. Есть, конечно, категория иностранцев, которые живут экономно — в пределах 500 долларов в месяц. Но это практически невозможно. В Эль-Нидо, туристическом месте, все на порядок дороже. На импортные продукты в большинстве случаев ценник очень высокий. Электричество — одно из самых дорогих в мире. Так что в итоге редко удается потратить меньше тысячи долларов в месяц, а часто выходит и все две.

Проживающих постоянно россиян здесь мало. Туристов из России становится все больше, но все равно меньшинство. В лидеры выходят китайцы, тайваньцы, корейцы, хотя раньше большинство составляли европейцы.

Фото предоставлено героем материала

Я знаю многих, кто, приехав на Филиппины в отпуск, планирует остаться и в итоге переезжает сюда. В жизни здесь очень много плюсов, но в целом первоначальная эйфория со временем сходит на нет по ряду причин.

Основные проблемы — плохое образование, некачественная медицина (за пределами крупных городов), перебои электричеством и интернетом. Многие проблемы можно решить деньгами: например, мы регулярно заказываем импортные продукты из Манилы с доставкой самолетом. Кто-то вложился в солнечные панели и батареи и не зависит от центрального энергоснабжения, другие перевели детей на заочное образование по английской программе.

Пандемия

Пандемия новой коронавирусной инфекции практически остановила жизнь в Эль-Нидо, так как экономика полностью завязана на туризме. Местные жители вернулись к рыбной ловле и элементарному овощеводству. Тяжелее всего пришлось жителям других регионов, которые долгое время не могли вернуться домой.

Эпидемия обнажила и обострила все те проблемы, которые существовали и до нее: слабое здравоохранение и продовольственная безопасность, отсутствие накоплений и социальной поддержки, национализм.

Многие шаги государства по борьбе с эпидемией анекдотичны в своем безумии — правила меняются каждую неделю и в большинстве своем нелепы. Из последнего — не разрешается ездить на мотоцикле вдвоем при отсутствии разделительного барьера между водителем и пассажиром. Это касается и супругов.

Все возражения производителей мотоциклов и инженеров, что эти конструктивные изменения небезопасны, пока успехом не увенчались.

В Россию я приезжаю как минимум раз или два в год, иногда с супругой. Ей больше нравятся поездки зимой, когда есть возможность покататься на лыжах. В долгосрочном плане мы думаем скорее приезжать в Эль-Нидо как на дачу, а основное место жительства все-таки перенести туда, где более развита инфраструктура. По крайней мере пока она не появится на Палаване.