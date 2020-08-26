Что будет с туристами, заразившимися в Турции

Министерство туризма и культуры Турции опубликовало документ, в котором разъяснило, как поступать с иностранными туристами, чьи тесты на коронавирус показали положительные результаты. Таких гостей вместе с членами их семей, другими родственниками или компаньонами оставят в своих отелях, но переселят в другие номера.

Скорее всего это будет либо отдельный этаж, либо крыло, либо отсек со своим входом, то есть, контакты со здоровыми туристами должны быть минимизированы.

Собственно, именно так заявлялось и ранее. Новость в другом. Теперь каждый отель должен отдать часть номерного фонда под такие, изолированные от других отдыхающих, «карантинные» блоки. Нарушителям грозит самое страшное наказание — отзыв сертификата, позволяющего вести деятельность.

Вопросы вызывает количество «спецномеров», предписанное документом. Например, для объектов с общим числом комнат менее 50, минимальное требование — иметь всего 1 изолятор. Достаточно ли этого?

Не более ясная ситуация и с крупными гостиничными комплексами: до 100 номеров — 2 комнаты для карантина, до 200 — 4 и т. п. «Гигантам» с номерным фондом 500 комнат и более обязательно иметь 10 единиц под изоляторы.

Естественно, отдавать под пару карантинных номеров целый этаж — за гранью рентабельности. Поэтому для подобных случаев есть отдельное разъяснение: по 2 комнаты слева и справа от карантинных номеров должны оставаться свободными.

Особо подчеркивается, что ни в коем случае ни самому заболевшему, ни его окружению покидать свой изолятор нельзя. Да и не получится — охрана не допустит ни выйти в общие зоны, ни проникнуть на закрытую территорию посторонним.

Как мы уже писали, проживание и питание для туристов, находящихся в вынужденной изоляции, будет бесплатным. Причем не только в течение оплаченного отдыха, но и еще 15 дней, если они потребуются для окончания карантинных мероприятий. Нопомним, это не менее двух недель.

Расходы по этим дополнительным дням берет на себя отель, точнее, страховая компания. Большинство курортных комплексов в Турции такую специализированную страховку имеют.

Продукты питания для изолированных гостей будут храниться и готовиться отдельно от остальных. Уборку номеров усилят спецсредствами, персонал пройдет дополнительное обучение и инструктаж. Чем предложат заняться гостям, которым нельзя выходить на улицу, во время работы уборщиков — не сообщается.

Чтобы не иметь проблем с обратным авиабилетом на новые даты, туристам рекомендуется заранее приобрести страховой полис, покрывающий риски, связанные с COVID-19.