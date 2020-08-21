Коронавирусная инфекция не ослабевает, это послужило поводом для введения новых ограничительных мер в ряде европейских стран. Об этом сообщает «МИР 24». Ограничения будут в силе до проведения масштабной вакцинации, так считают вирусологи.

Все дело в том, что в Германии за последние три недели число инфицированных увеличилось вдвое, а в Испании — одном из самых популярных мест отдыха — уровень распространения COVID-19 уже приблизился к апрельским показателям.

В ряде регионов вновь запрещено собираться в группы более десяти человек, закрываются дискотеки, ночные клубы. В Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус в аэропортах для тех, кто прилетает из Испании, Хорватии, Греции, Мальты.