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Европа вводит новые ограничения из-за коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Коронавирусная инфекция не ослабевает, это послужило поводом для введения новых ограничительных мер в ряде европейских стран. Об этом сообщает «МИР 24». Ограничения будут в силе до проведения масштабной вакцинации, так считают вирусологи.
Все дело в том, что в Германии за последние три недели число инфицированных увеличилось вдвое, а в Испании — одном из самых популярных мест отдыха — уровень распространения COVID-19 уже приблизился к апрельским показателям.
В ряде регионов вновь запрещено собираться в группы более десяти человек, закрываются дискотеки, ночные клубы. В Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус в аэропортах для тех, кто прилетает из Испании, Хорватии, Греции, Мальты.
Ранее "Рамблер" сообщал, как в Китае приняли российскую вакцину.
Заграница , Видео
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