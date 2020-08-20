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Туристы назвали главные сложности путешествий во время пандемии 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Россияне рассказали, что мешает им путешествовать
Фото: depositphotos
Сотрудники сервиса для онлайн-бронирования билетов Туту.ру провели опрос и выяснили, что стало самым трудным во время путешествий сейчас.
В исследовании приняли участие около 2 100 человек, они поделились, с какими трудностями сталкиваются в поездках во время пандемии.
Четверть опрошенных (25%) признались, что их раздражает необходимость носить маски и перчатки. Почти столько же респондентов пожаловались на то, что сейчас трудно что-то планировать. Есть страх, что поездка сорвется. Другие 23% сошлись во мнении, что ехать просто некуда, так как в любимые страны границы все еще закрыты.
В меньшинстве остались те, кому трудно постоянно следить за информацией об ограничениях и те, кому не хочется сдавать тест на COVID-19 по возвращению из путешествия. Их было по 7%.
Наконец, шесть процентов путешественников сказали, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других местах. А у трех процентов нет компании для поездки, так как все продолжают соблюдать самоизоляцию.
Ранее "Рамблер" сообщал о способах сэкономить на поездках по стране.
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Заграница
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