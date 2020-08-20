В июне и июле переполненные российские курорты так и кричали о том, что границу с Абхазией стоит открывать, разгрузив забитые сочинские пляжи. С 1 августа это произошло — толпы русских туристов хлынули в опустевшие абхазские города. "Рамблер" разбирался, что на самом деле там творится.

Отзывы об отдыхе в Абхазии всегда противоречивые. Многие зовут республику "страной души", уверяя что более живописной природы сложно найти в мире. Однако есть те, кто считает, что в Абхазию не стоит ехать даже за деньги, потому что "никакого сервиса и опасно".

В Сети делятся своими впечатлениями об отдыхе в коронавирусное лето 2020.

"Ждали открытия границы всей семьей. Сразу же поехали, хотя знали про километровые очереди на границе. Зато тут тихо, спокойно, пляжи не забиты, а природа, хоть и похожа на то, что в Краснодарском крае, какая-то более живая и дикая…"

"Такое ощущение, что короны здесь нет. Масок почти никто не носят, за руки здороваются, деды сидят большими компаниями играют в нарды на набережной. Надеюсь, эту страну пронесет…"

"Специально узнавали, что со статистикой в Абхазии. До открытия границы почти не находили случаев. В конце июля вообще не было ни одного зараженного (потому что все завезенные случаи на тот момент уже вылечили). Как открыли границу, началось… Вчера было 19 новых заражений по стране…"

"Заражения есть, но по сути это ничего не меняет. Все равно будут вывозить в РФ. Сочи в двух часах езды все же…На месте лечить толпы зараженных точно не смогут…", — делятся российские туристы.

По поводу обстановки в республике многие пишут, что по сравнению с прошлыми сезонами ничего не изменилось.

"Здесь как обычно ооооочень красиво и, как обычно, нужно следить за сумками. Массово никто не ворует и не нападает на людей конечно же…"

"Все открыто, но в больших отелях вполне себе соблюдаются меры безопасности. У нас персонал в масках, но из туристов почти все без масок,.. "

"Бывают единичные карманники, но зато колоритно. А таких водопадов, гор и моря еще поискать… Правда разгуливать в бикини или микро-шортах по городу девушкам все же не советую", — рассказывают туристы.

*Прим. ре. : орфография и пунктуация авторов сохранены