Как русские туристы попадают туда, куда нельзя

В 2020 году мир вдруг стал закрытым и планировать свои туристические, рабочие и семейные поездки стало гораздо сложнее.

Лишь с 1 августа россиян-туристов стали выпускать в Турцию, Великобританию, Танзанию и Абхазию. То есть с этого дня граждане РФ получили возможность отправиться в эти страны, не имя там вида на жительство, больных родственников или работы.

Однако россияне стали появляться и в других странах. Русскую речь слышат на Мальдивах и по всей Европе. "Рамблер" разбирался, как они это делают, если власти пока никого туда не выпускают.

Оказалось, что есть целый список стран, принимающих туристов с российскими паспортами, несмотря на то, что сама Россия не выпускает своих граждан в этих направлениях. Среди таких государств пока оказались Черногория, Хорватия, Египет, Куба, Доминикана, ОАЭ, Мексика, Кения и Мальдивы.

Получается можно вылететь из РФ в "открытую" страну, например в Турцию, а оттуда вас уже не могут не выпустить — можно лететь туда, где уже принимают россиян.

Пр этом туроператоры заявляют, что сами не продают туры с пересадкой в Турции, однако некоторые изобретательные россияне делают это неофициально, самостоятельно покупая билеты. Так например, из турецкого Стамбула можно улететь в Египет — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также есть регулярные рейсы в Загреб (Хорватия), Найроби (Кения), Подгорицу (Черногория).

Но самое популярное решение российских туристов — Мальдивы. Туда россияне добираются из Стамбула с пересадкой в Дохе (Катар).

Однако во многих странах предусмотрены особые меры безопасности для прилетающих (тесты на "корону" и самоизоляция).