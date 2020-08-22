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Стало известно, при каком условии россияне полетят в Египет 

TURIZM.RU 13 часов назад
Выяснилось, при каком условии россиян пустят в Египет
Фото: TURIZM.RU
После того, как в марте в целом ряде курортных отелей Египта произошла вспышка коронавируса, практически все иностранные туристы вынуждены были в срочном порядке прервать отдых и покинуть страну.
С того момента международный туризм на египетских курортах практически остановился. Власти вынуждены были вводить новые противовирусные меры, ограничили максимальную загрузку гостиниц, изменили правила приема и обслуживания гостей.
Так, в отличие от Турции, которая отстояла свое право на «шведский стол», пусть и в несколько урезанном варианте, в Египте после открытия от него решено отказаться.
Учитывая все эти негативные факторы, египетские курорты сейчас продолжают находиться «под подозрением» и пристальным вниманием европейцев. Последние не намерены «договариваться», пока не убедятся в полной безопасности и выполнении абсолютно всех санитарных требований.
Поэтому переговоры о намерениях, продолжавшиеся все лето, так и не продвинулись к практическому воплощению. А так как египтяне быстротой и пунктуальностью, увы, не отличаются, этот период может продлиться еще несколько месяцев.
С того момента, как туристы покинули Хургаду и Шарм-эль-Шейх в марте, местным отельерам действительно удалось привести в порядок территории курортных комплексов. Только вот на результат это пока не повлияло. Менее 100 тысяч иностранцев отдохнуло там за все лето — практически нулевой результат.
В отсутствии основных рынков: Германии, Великобритании, Италии и России рассчитывать на большее вряд ли приходится. Но самые «быстрые» — британцы — пока лишь планируют первые чартерные вылеты на сентябрь. Немцы же в этом году, похоже, готовы вообще отказаться от сколь-нибудь опасной зарубежки, даже в пределах ЕС.
Кстати, несомненный плюс египетских курортов в том, что здесь мало местного населения и, следовательно, риски локальных вспышек инфекции минимальны.
В общем, если ситуация с коронавирусом останется в пределах «нормы», рассчитывать на появление ключевых игроков рынка в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Марса Аламе можно не ранее октября 2020 года.
Что касается россиян, которые уже давно скучают по адекватных ценам на отдых, жаркому солнцу и морю, до осени никакой конкретики по Египту ждать не стоит.
Во-первых, надо разобраться с открытием собственных границ.
А во-вторых, прежде чем наши туристы смогут полететь на курорты Красного моря, местные аэропорты будут вновь проверены инспекторами Минтранса. Когда это произойдет, не знает никто, ведь до конца августа в ведомстве вообще запрещены зарубежные командировки. Ну и время на согласование с египетской стороной, подготовку и анализ документов также понадобится.
Показательно, что «Аэрофлот» держит в расписании рейсы в Каир, начиная с 25 октября. А вот куда будут летать все остальные авиакомпании, когда закончится сезон в Турции, большой вопрос. И, на самом деле, большая проблема для них.
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Комментарии 1
Заграница , ЕС , Аэрофлот , Минтранс РФ
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