Россиянка описала условия возвращения из Турции 

Россиянка описала реальную картину возвращения в страну после отдыха в Турции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается в репортаже корреспондентки «Вестника АТОР» Александры Полянской.

Как сообщает туристка, пограничный контроль в Турции занимает совсем немного времени. К тому же, в зоне вылета представители аэропорта не принуждают пассажиров надевать медицинские маски.

По прибытии туристам сразу необходимо заполнять специальные анкеты:

«По прилете эти анкеты заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт самолета, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг»,

— как сообщает Полянская.

Также в течение трех дней всем прибывающим необходимо сдать тест на коронавирус. Такая возможность предоставляется прямо в аэропорту.

Россиянка добавила, что процедура проверок на борту занимает около 15 минут, а сдача теста на коронавирус около семи минут. По ее словам, с момента приземления до посадки в такси прошло полтора часа.