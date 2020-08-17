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Россиянка описала условия возвращения из Турции 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россиянка описала реальную картину возвращения в страну после отдыха в Турции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается в репортаже корреспондентки «Вестника АТОР» Александры Полянской.
Как сообщает туристка, пограничный контроль в Турции занимает совсем немного времени. К тому же, в зоне вылета представители аэропорта не принуждают пассажиров надевать медицинские маски.
По прибытии туристам сразу необходимо заполнять специальные анкеты:

«По прилете эти анкеты заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт самолета, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг»,

— как сообщает Полянская.
Также в течение трех дней всем прибывающим необходимо сдать тест на коронавирус. Такая возможность предоставляется прямо в аэропорту.
Россиянка добавила, что процедура проверок на борту занимает около 15 минут, а сдача теста на коронавирус около семи минут. По ее словам, с момента приземления до посадки в такси прошло полтора часа.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянин показал, что творится в Анапе.
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Заграница , Видео , Роспотребнадзор
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