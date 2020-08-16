Первые туристы, приехавшие в Турцию после долгого перерыва, рассказали об отдыхе на Анталийском побережье — своими впечатлениями они поделились с корреспондентом портала Tourdom.ru.

Ольга и Михаил вместе с дочерью прилетели первым рейсом из Москвы 10 августа. В Турции они были не раз и второй год отдыхают в одном отеле — Seven Seas Hotel Life (он управляется сетевой структурой холдинга OTI — OTI Hotels & Resorts и на российском рынке эксклюзивно предлагается Coral Travel). Поэтому сразу заметили изменения.

«Сначала было непривычно мало людей, особенно отдыхающих из России, но с каждым днем их становится все больше. Море намного чище в этом году, пляж практически пустой». Также туристы обратили внимание на то, что в этом году персонала стало меньше. Но это легко объяснить: максимальная загрузка объектов размещения не должна превышать 60–65 процентов от общего номерного фонда. А число сотрудников напрямую зависит от количества туристов. При этом работы заметно прибавилось — и не только у горничных. К примеру, холодильники с мороженым и водой, которые раньше были в свободном доступе, теперь находятся за барной стойкой. Также у туристов нет доступа к блюдам шведского стола — теперь их подают официанты, которые находятся за стеклом. «Сначала было ощущение, что словно выпрашиваешь еду. Но к такому формату мы быстро привыкли. К тому же раньше иногда гости нарезали хлеб без салфетки или просто лезли голыми руками в еду, и это напрягало намного больше»,

— говорит Михаил.

Впрочем, привыкать к новым правилам пришлось не всем. Как раз из-за пандемии многие оказались в Турции впервые, и их внимание больше привлекли меры предосторожности.

«Просят соблюдать социальную дистанцию, для каждого помещения установлены ограничения на вход. Все намного строже, чем дома. Так что не страшно сюда ехать даже в разгар пандемии»,

— делится впечатлениями Валерия из Киева.

«Хотя на море сложно поверить в ковид», — отмечают туристы.

«Перед поездкой, конечно, были опасения — больше всего боялись заболеть. Но когда сюда приехали, то сразу забыли об этом: все купаются, загорают, радуются жизни. О ковиде даже ничего не напоминает, ну разве что персонал в масках»,

— рассказывает Татьяна из Москвы.

Больше всего российские туристы переживали не из-за новых правил отдыха, а возможной путаницы при выявлении ковида. «Нас пугали, что если у кого-то появятся признаки заболевания, то чуть ли не всех пассажиров самолета отправят в обсервацию». Впрочем, это не так, в отелях есть определенный протокол: госпитализация либо изоляция в номере.

Гостям предоставляют обслуживание 24 часа в сутки, питание и уборку номера — для этого подготовлены специальные защитные костюмы для персонала.

В самом отеле рассказывают, что к новым правилам гости относятся по-разному, но большинство — с пониманием.