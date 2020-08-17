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Россиянка описала условия возвращения из Турции 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Российская туристка описала реальные условия возвращения в страну после отдыха на турецком курорте во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в репортаже корреспондентки «Вестника АТОР» Александры Полянской.
По ее словам, пограничный контроль на турецкой стороне занимает минимальное количество времени — сотрудники службы не задают никаких дополнительных вопросов путешественникам. Кроме того, в зоне вылета представители аэропорта не принуждают пассажиров надевать защитные медицинские маски.
Сразу по прибытии, заметила Полянская, туристам необходимо заполнить специальные анкеты.

«По прилете эти анкеты заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт самолета, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг», — пояснила она.

Так, всем прибывающим из-за границы россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус — в частности, такая возможность есть прямо в аэропорту.
Автор материала подчеркнула, что вся процедура проверок на борту занимает около 15 минут, а в целом с момента приземления до посадки в такси прошло, по ее подсчетам, полтора часа с учетом сдачи теста на COVID-19, занявшей около семи минут.
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Заграница , Видео , Роспотребнадзор
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