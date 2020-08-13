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Раскрыты схемы обмана российских туристов в Турции 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты схемы обмана российских туристов в Турции
Фото: Lenta.ru
Россияне, прожившие несколько месяцев в Турции, раскрыли схемы обмана туристов на курортах страны. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Trip-Advice | Шоппинг и туризм» на платформе «Яндекс Дзен».
Первым пунктом, выделенным авторами, стало навязывание сервиса.

«Однажды мы гуляли по Стамбулу, и нас обогнал мужчина. Он так спешил, что выронил щетку для чистки обуви. Мы быстро его догнали и вернули пропажу. Он так обрадовался, что кинулся чистить наши тапочки, стало так неудобно. (…) Позже мы прочитали, что чистильщики специально проворачивают этот трюк, а потом берут деньги за услугу. Они вас не отпустят, пока не заплатите»,

— написали путешественники.
Кроме того, как утверждают россияне, турки зачастую пользуются трудностями перевода. Обычно это делают в ресторанах, когда, к примеру, не предупреждают гостей о том, что готовят завтраки только на двоих — а затем «заставляют едой весь стол».

«Существуют и уловки с валютой. Вы пришли в кафе, листаете меню и не перестаете удивляться, насколько все дешево. Радуетесь как ребенок и берете даже больше, чем хотели. А когда вам приносят счет, выясняется, что цены были указаны не в лирах, а в евро»,

— отметили блогеры, добавив, что официанты зачастую «по ошибке» включают в счет лишние десерты или стаканы чая.
Также турецкие продавцы «хитро торгуются» и давят на жалость («пришел вирус, закрылись границы и они голодают»), обсчитывают покупателей или угощают едой, а затем просят заплатить за нее.

«Больше всего нас удивило, когда официанты на пароме стали собирать деньги за хлеб, который в огромных количествах раздавали детям, чтобы те кормили чаек»,

— рассказали авторы блога.
Ранее российская туристка раскрыла цены на отдых в Турции. По словам путешественницы, слетать на курорт можно за 24 тысячи рублей, включая дорогу, проживание в отеле и завтраки. Гостиница, отметила она, рассчитана на любителей активного отдыха и не имеет собственного пляжа.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 244 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 227,1 тысячи человек, более 5,8 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.
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