Туристов в Турции вынуждают покупать экскурсии 

Как сообщили порталу TourDom.ru турагенты, в Турции некоторые гиды придумали новую систему вынудить туристов приобрести экскурсии.

В первый же день тура гостям сообщают, что если они желают выходить из отеля на улицу или посетить какую-то экскурсию, им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Причем определиться с выбором необходимо в этот же день. Иначе появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля. Сомневающихся пугают полицией, которая якобы проверяет документы на улицах. В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день.

Однако передвижения в Турции не ограничены. Существует только требование носить маски на улицах в 52 областях страны. Штраф за нарушение составляет 900 лир — более 9 тысяч рублей. На Анталью это правило не распространяется, маски необходимы только в закрытых помещениях, автобусах и т. д. «Но никаких красных, синих, черных меток не ставят нигде», — сообщают в принимающих компаниях.

Остается только восхититься изобретательностью отельных гидов, которые из года в год совершенствуют сомнительные способы продажи экскурсий.