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Что поменялось в отелях Турции в августе-2020 

TourDom 5 часов назад
Что поменялось в отелях Турции в августе-2020
Фото: TourDom
Корреспондент портала TourDom.ru, находящаяся сейчас по приглашению туроператора TUI Россия в пресс-туре в Турции, рассказала, с какими изменениями столкнулись туристы, которые прибыли первыми чартерными рейсами, в отелях Антальи. А также о том, как соблюдаются меры безопасности.
В этом она смогла убедиться лично на примере отеля Euphoria Hotels & Resorts в Кемере (поселок Текирова). При заезде в гостиницу туристам измеряют температуру, а также каждый раз при входе в основной ресторан. В масках в самом отеле ходит только персонал, гостей не обязывают их носить. Прежде чем заселиться, туристы заполняют две небольшие анкеты: стандартную регистрационную форму и декларацию о COVID-19, в которой указывают, как они себя чувствуют, были ли контакты с заболевшим коронавирусом и т. д. В номере особых изменений нет — кроме того, что полотенца уже не сложены в виде лебедей или других причудливых форм, а упакованы в целлофановые пакеты. На столиках стоят антисептики. Комнаты убирают и дезинфицируют каждый день. В лифтах нельзя находиться больше двух человек.
Как сообщил в ходе осмотра гостиницы менеджер по маркетингу сети отелей Euphoria Ялчын Бюйюккескин, сейчас здесь не работают три из пяти ресторанов a la carte — шеф-повара из Италии, Мексики и Китая вынуждены были из-за пандемии коронавируса вернуться домой. «Но по-прежнему открыты рыбный и турецкий рестораны». Об особенностях шведского стола редакция TourDom.ru писала ранее.
На пляжах закрыты кабинки для переодевания, лежаков из-за требования соблюдать социальную дистанцию стало меньше. Но так как загрузка в отеле сейчас не 100%-ная, драк из-за места под солнцем нет. По словам Ялчына Бюйюккескина, по состоянию на 12 августа заполнено около 120 номеров из 500. Максимум в этом году разрешается загружать 60% фонда.
Количество персонала пришлось увеличить по сравнению с прошлым годом, и по мере прибывания новых гостей сотрудников также будет становится больше. Детские мини-клубы работают по предварительной записи, пускают не больше шести детей за раз. Водяные горки функционируют, но с ограничением не больше 100 человек, в бассейнах можно купаться всем. Спа, хаммам, массаж также доступны по записи. Цены на процедуры снизились по сравнению с прошлым годом. Раньше комплекс стоил 50$, сейчас — 30.
Напомним, авиарейсы в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум разрешены из аэропортов Москв­ы, Московской област­и, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону с 10 августа, в Стамбул — на 10 дней раньш­е, с 1 августа.
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