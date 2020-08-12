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Россияне пожаловались на проблемы с заселением в отели в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Туристы жалуются на проблемы с заселением в Турции
Фото: Depositphotos
Российские туристы начали жаловаться на проблемы при заселении в отели в Турции. Об этом сообщает TourDom.
По данным портала, больше всего претензий туристы высказывают по поводу овербукинга — ситуации, когда число забронированных мест превысило реальное, замены питания или самого отеля, который оказывается дешевле и уровнем ниже оплаченного.
В частности, издание приводит пример, когда группу россиян заселили в четырехзвездочную гостиницу вместо пятизвездочной, которую они бронировали изначально.

«Ситуация связана с непредвиденными накладками, возникшими на первых заездах в Турцию, в том числе случаями овербукинга в некоторых отелях курортов страны»,

— пояснила руководитель PR-службы TEZ TOUR Светлана Баранова, отметив, что специалисты принимающего офиса компании «находились на постоянной связи с гостями, решая вопросы с расселением и предлагая альтернативные варианты на выбор».
Новый заезд, по ее словам, прошел более спокойно, и туристов «успешно расселили в отели».
Как отмечается, подобные ситуации сейчас возникают у разных туроператоров и обусловлены «сложной ситуацией, сложившейся на рынке из-за коронавируса». Представители компаний заверили журналистов, что проблемы «временные» и в скором времени «сойдут на нет».
Ранее об овербукинге в Турции рассказала руководитель службы информации редакции радиостанции «Говорит Москва» Анна Соловьева. По словам Соловьевой, ей продали тур в Бодрум с неподтвержденной полетной программой, а затем предложили перенести поездку на следующий год или перебронировать заявку с сохранением параметров на рейсах другой авиакомпании.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. После открытия для туристов в стране ввели новые правила въезда иностранцев, в том числе россиян: к ним, в частности, относится процедура выявления заболевших пассажиров в аэропорту и их тестирование при необходимости.
По последним данным, всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 224,9 тысячи человек, более 5,7 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.
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Заграница , Анна Соловьева , Светлана Баранова , Радиостанция "Говорит Москва"
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