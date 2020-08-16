Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где находится пуп Земли, о котором все говорят 

Мира Маркина 4 часа назад
Где находится пуп Земли, о котором все говорят
Фото: pxhere.com
Каждому из нас хотя бы раз в жизни говорили: "Ты не пуп Земли!". Но едва ли многие задумывались о том, а существует ли этот "пуп" на самом деле. Как выяснилось, да. Где его можно найти? Выяснял "Рамблер".
"Космический пупок" — так именуют в простонародье чашу, заполненную песком, с каменным выступом посередине. Эта чаша находится в США, в штате Юта, в Национальном заповеднике Гранд Стаеркас-Эскалант.
Как оказалось, подобные углубления образовались в Юте в песчанике юрского периода: в течение тысяч лет камень выветривался, в результате чего образовались углубления, многие из которых достигают десятков метров в диаметре.
Эти углубления называют самыми крупными цилиндрическими ямами на планете, которые образовались в результате естественного выветривания.
Размеры "Космического пупка" поражают воображение: ширина чаши достигает 60 метров, высота — 10.
Видео дня. Российские аэропорты, удивляющие всех туристов
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как-то стыдно»: русских смутил «шведский стол» в Турции
«Как-то стыдно»: русских смутил «шведский стол» в Турции
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Названа самая враждебная к россиянам страна
Названа самая враждебная к россиянам страна
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
03:45
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Заграница Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Названы самые популярные курорты Крыма осенью
01:19
Названы самые популярные курорты Крыма осенью
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение