Где находится пуп Земли, о котором все говорят 

Каждому из нас хотя бы раз в жизни говорили: "Ты не пуп Земли!". Но едва ли многие задумывались о том, а существует ли этот "пуп" на самом деле. Как выяснилось, да. Где его можно найти? Выяснял "Рамблер".

"Космический пупок" — так именуют в простонародье чашу, заполненную песком, с каменным выступом посередине. Эта чаша находится в США, в штате Юта, в Национальном заповеднике Гранд Стаеркас-Эскалант.

Как оказалось, подобные углубления образовались в Юте в песчанике юрского периода: в течение тысяч лет камень выветривался, в результате чего образовались углубления, многие из которых достигают десятков метров в диаметре.

Эти углубления называют самыми крупными цилиндрическими ямами на планете, которые образовались в результате естественного выветривания.

Размеры "Космического пупка" поражают воображение: ширина чаши достигает 60 метров, высота — 10.