«Людей в масках не видно»: россиянин об Абхазии

Россиянин, побывавший одним из первых на курортах Абхазии после открытия границы, поделился впечатлениями от поездки. О путешествии сотрудника сервиса «Туту.ру» Павла Афанасьева говорится в материалах компании, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, в настоящее время поток приезжих в республику небольшой, и в целом туристов там мало: «по сравнению с Сочи — в несколько десятков раз меньше людей».

Вся инфраструктура работает в обычном режиме — к примеру, предупредительные объявления о соблюдении социальной дистанции или об обязательном ношении масок отсутствуют.

«В отелях, где я был, персонал на ресепшене работает в масках. Но среди отдыхающих людей в масках вообще нигде не видно»,

— добавил Афанасьев.

Сотрудник сервиса также сообщил, что экскурсии в республике проводятся, в том числе для больших групп — при этом масочный режим соблюдают только контролеры и экскурсоводы, к клиентам на практике никаких требований не предъявляется.

«Я был на экскурсии, где было 60 человек, из них в масках было человек шесть»,

— рассказал он.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в республике не планируют повторно закрывать границу с Россией из-за роста числа зараженных коронавирусом после открытия местных курортов. Кроме того, по его словам, говорить о вспышке инфекции — «мягко говоря, избыточно».

О первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих в Абхазии стало известно в субботу, 8 августа. В республиканском Минздраве уточнили, что инфицированный турист вывезен на лечение в Россию. Всего, согласно последним данным, с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 134 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 38 выздоровевших пациентов, трое носителей инфекции скончались.