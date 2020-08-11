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Россиянин поделился впечатлениями от курортов Абхазии после открытия границы 

Lenta.ru 3 часа назад
«Людей в масках не видно»: россиянин об Абхазии
Фото: Lenta.ru
Россиянин, побывавший одним из первых на курортах Абхазии после открытия границы, поделился впечатлениями от поездки. О путешествии сотрудника сервиса «Туту.ру» Павла Афанасьева говорится в материалах компании, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По его словам, в настоящее время поток приезжих в республику небольшой, и в целом туристов там мало: «по сравнению с Сочи — в несколько десятков раз меньше людей».
Вся инфраструктура работает в обычном режиме — к примеру, предупредительные объявления о соблюдении социальной дистанции или об обязательном ношении масок отсутствуют.

«В отелях, где я был, персонал на ресепшене работает в масках. Но среди отдыхающих людей в масках вообще нигде не видно»,

— добавил Афанасьев.
Сотрудник сервиса также сообщил, что экскурсии в республике проводятся, в том числе для больших групп — при этом масочный режим соблюдают только контролеры и экскурсоводы, к клиентам на практике никаких требований не предъявляется.

«Я был на экскурсии, где было 60 человек, из них в масках было человек шесть»,

— рассказал он.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в республике не планируют повторно закрывать границу с Россией из-за роста числа зараженных коронавирусом после открытия местных курортов. Кроме того, по его словам, говорить о вспышке инфекции — «мягко говоря, избыточно».
О первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих в Абхазии стало известно в субботу, 8 августа. В республиканском Минздраве уточнили, что инфицированный турист вывезен на лечение в Россию. Всего, согласно последним данным, с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 134 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 38 выздоровевших пациентов, трое носителей инфекции скончались.
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.
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Комментарии
Заграница , Павел Афанасьев , Аслан Бжания , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Lenta.ru
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