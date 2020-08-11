Первые туристы уже отправились в Турцию, правда, отзывы в Сети положительными назвать трудно. Дело в том, что в погоне за прибылью российские операторы, не спешат сообщать туристам всю правду о работе турецких отелей. В результате уже на месте россиян могут ожидать разной степени неприятности. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Самыми первыми пострадали жертвы раннего бронирования, которые просто не могут обменять запланированный тур.

"Деньги не отдают и даже не желают отправлять в новый тур! Время тянули, ваучер о переносе тура не предложили, ждали нового закона. Мотивируют тем, что новые туры для новых клиентов! А нас — жертв раннего бронирования ждут за возвратом средств только в 2021!"

Некоторые путешественники все-таки добираются до страны курортов, а уже позже узнают, что их везут в другой отель. Причины две: либо отель просто не открылся (но туроператоры об этом умолчали), либо он работает, но из-за овербукинга ранние брони отменили. В этом случае туроператор снова умалчивает и просто заменяет отель.

"Уже в автобусе мы узнали, что нас везут совсем в другой отель, так как наша гостиница закрыта. В таком же положении оказались еще несколько десятков туристов. Уже после заселения выяснилось, что отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально".

Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, изменились и правила приема пищи, под запретом некоторые массовые мероприятия, например, детские дискотеки.

"Шведский стол уже не тот. Официант приходит сам. Как печально что нельзя набрать тазик еды и нажраться!"

В целом, люди жалуются на то, что людей все равно очень много.

"Людей выше крыши. Прискорбно, но за такие бабки это не отдых, а мазохизм".

И все-таки многие отмечают, в главное в отдыхе — это хорошая погода и чистое море, а это в Турции точно есть.