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Журналистка рассказала о «ковидном вакууме» у туристов 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Журналистка рассказала о «ковидном вакууме» у туристов
Фото: Lenta.ru
Российская журналистка, которая недавно вернулась из открывшейся для туристов Абхазии, порассуждала о том, следует ли побывавшим в республике отдыхающим по прибытии на родину сдавать тест на коронавирус. Об этом говорится в публикации Екатерины Сажневой в «Московском комсомольце».
По ее словам, россияне, которые провели отпуск на абхазских курортах, по возвращении попадают в так называемый «ковидный вакуум» и не понимают, обязаны ли проверять наличие инфекции в организме и чем им грозит отсутствие своевременной диагностики.

«На КПП в Псоу справок об отсутствии заболевания ни туда, ни обратно не спрашивают, температуру не измеряют, о том, что нужно сделать анализ, не предупреждают», — отметила автор материала.

При этом в соцсетях одна из российских туристок рассказала, что, когда она вернулась из Абхазии, к ней домой «пришла полиция».

«Стражи порядка попросили сделать селфи в домашней обстановке и испугали, что вскоре могут последовать штрафы за отсутствие вовремя сданных анализов», — говорится в тексте.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сослались на соответствующее постановление главного санитарного врача России от 27 июля, где говорится, что с момента прибытия из-за границы в течение первых трех дней необходимо пройти обязательную ПЦР-диагностику на COVID-19 и разместить результаты на портале «Госуслуг». При этом в документе речь идет о пересечении только воздушной границы страны.

«Возможно, в постановление Главного санитарного врача вскоре внесут поправки, и речь будет идти не только о воздушном пересечении границы, пока же это разделение действительно выглядит очень странно», — подчеркнули в беседе с изданием юристы.

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Комментарии
Заграница , Роспотребнадзор , Московский комсомолец
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