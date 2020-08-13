Журналистка рассказала о «ковидном вакууме» у туристов 

Российская журналистка, которая недавно вернулась из открывшейся для туристов Абхазии, порассуждала о том, следует ли побывавшим в республике отдыхающим по прибытии на родину сдавать тест на коронавирус. Об этом говорится в публикации Екатерины Сажневой в «Московском комсомольце».

По ее словам, россияне, которые провели отпуск на абхазских курортах, по возвращении попадают в так называемый «ковидный вакуум» и не понимают, обязаны ли проверять наличие инфекции в организме и чем им грозит отсутствие своевременной диагностики.

«На КПП в Псоу справок об отсутствии заболевания ни туда, ни обратно не спрашивают, температуру не измеряют, о том, что нужно сделать анализ, не предупреждают», — отметила автор материала.

При этом в соцсетях одна из российских туристок рассказала, что, когда она вернулась из Абхазии, к ней домой «пришла полиция».

«Стражи порядка попросили сделать селфи в домашней обстановке и испугали, что вскоре могут последовать штрафы за отсутствие вовремя сданных анализов», — говорится в тексте.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сослались на соответствующее постановление главного санитарного врача России от 27 июля, где говорится, что с момента прибытия из-за границы в течение первых трех дней необходимо пройти обязательную ПЦР-диагностику на COVID-19 и разместить результаты на портале «Госуслуг». При этом в документе речь идет о пересечении только воздушной границы страны.