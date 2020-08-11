«Все бурлит, шумит»: как Турция встречает россиян

Первые самолеты из России привезли туристов на турецкие курорты. Москвичка Ирина была приятно удивлена быстрым обслуживанием в аэропорту Антальи. За полчаса там приземлились 15 рейсов, в том числе три из «Шереметьево» , столько же из «Домодедово» , два из «Внуково» и два из Ростова-на-Дону.

Границу Ирина прошла моментально, получила багаж через 20 минут после приземления. Везде социальная разметка, пассажиры в масках, персонал очень дружелюбен. Сотрудники в масках и защитных экранах. Работают магазины duty free. Ваучеры на отель сканируют и сразу называют номер автобуса. Раздают программки экскурсий. Температуру измеряют по приезде в отель. Контраст по сравнению с полупустым недружелюбным «Внуково», где вылет, по словам Ирины, отложили на полдня.

«После 12 часов задержки рейса из «Внуково» приземлились в Анталье. По сравнению с «Внуково» впечатления очень приятные. Пустой аэропорт «Внуково», отсутствие санитайзеров. Здесь все бурлит, все шумит, люди радостные, очень много пассажиров с детьми. Я посмотрела на табло прилета, около 15 рейсов приземлились в Анталье за последние полчаса. Представьте, какое здесь количество народа. Еще раз повторю, что очень-очень много совсем маленьких детей».

Отели на побережье соблюдают протоколы антиковидной безопасности. Это комплекс мер: соцдистанция, санитайзеры, одноразовые ручки и столовые приборы. Конечно, гостей в масках ходить не заставляют, рассказывает частный гид в Анталье Никита Королев

Никита Королев частный гид в Анталье:

«Сегодня прилетели первые самолеты, достаточно много самолетов из России, но по факту русские стали появляться еще раньше, после открытия Стамбула, кто-то прилетел с пересадкой. Самые смелые прилетали и до первого числа, у меня были клиенты из Москвы, они летели Москва — Кишинев, Кишинев — Стамбул, Стамбул — Анталья. Но это уже совсем сложный путь. Кроме россиян отдыхает, как обычно, достаточно много туристов из Украины, отдыхают немцы. Несмотря на то что у них официально была закрыта Турция, самолеты прилетали. Не знаю, каким образом это происходило, но это происходило. Как я знаю из рассказов знакомых, заполняемость отелей далека от 100%, потому что только-только все запускается».

Бума продаж путевок сейчас нет. Спрос взлетел, когда власти только сообщили, что откроют Турцию. Вдобавок некоторые турфирмы пугали подорожанием. Но параллельно появились новости о росте числа случаев коронавируса в Турции, и сегодня люди бронируют путевки неохотно, отмечает собственник турагентства «Тревелшоп», входящего в объединенную сеть ТБГ и «Горячие туры», Яна Лукманова.

Яна Лукманова собственник турагентства «Тревелшоп»:

«Цены в этом году отличные, если сравнивать с 2019 годом. Горящие путевки сейчас есть. Цены очень доступные, наверное, таких цен в августе не было, притом что сейчас высокий сезон. Если говорить про три звезды в Турции, то на неделю можно улететь за 40 тысяч за двоих. Четыре звезды эконом — примерно 40-50 тысяч. Хорошая, достойная «пятерка» — в районе 80 тысяч рублей на двоих на неделю. Достойные отели в Белеке, который обычно стоит 200-250 тысяч, сейчас можно уложиться в 100-150 тысяч на двоих».

Член президиума Альянса туристических агентств, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян , напротив, говорит о подорожании отдыха в Турции из-за роста курса евро к рублю и ожидает повторного бума спроса на путевки.

Алексан Мкртчян член президиума Альянса туристических агентств, гендиректор туристической сети «Розовый слон»:

«Сегодня улетело 63 рейса — это только чартеры, средняя заполняемость — 94%. До 15 августа заполняемость примерно на 84%. Дальше заполняемость не выше 60%, но мы надеемся, что люди, которые улетели сегодня, в своих социальных сетях выложат какие-то интересные фотографии, как им отдыхается в Турции: хорошая погода, чистое море, хорошее питание, комфортный сервис. И после 15-19 августа ждем дальнейшего всплеска продаж».

По оценке эксперта, объем авиаперевозок сейчас в восемь раз меньше, чем до пандемии. Год назад на курорты Турции летали рейсы из 40 городов России, сегодня — лишь из трех. Туристы сначала вынуждены добираться до Москвы, Петербурга или Ростова, что не только увеличивает финансовые издержки, но и создает дополнительные неудобства и съедает время.