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Первые туристы из России рассказали об отдыхе в Турции 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Первые россияне в Турции рассказали об отдыхе
Фото: depositphotos
Первые туристы из России уже прибыли в Турцию. Об этом сообщает «Москва 24». Отдыхающие поделились с изданием первым впечатлением об отдыхе.
Москвичка Юлия Рау, отметила, что в турецком аэропорту «соблюдаются все меры безопасности»: по прилете пассажиров просят заполнить анкету с указанием места в самолете и адреса будущего проживания. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки.

«На пляжах народа очень мало, с нашим Сочи не сравнить. Шезлонги стоят на расстоянии друг от друга, никто их особо не двигает. Какие-то бары работают, какие-то нет», — сказала Рау, добавив, что отдых в Турции ей нравится и «все ожидания оправданы».

Другая туристка отметила, что при заселении всем измеряют температуру и дезинфицируют чемоданы, после всех процедур туристы могут ходить уже без масок.
Изменились и правила нахождения в ресторанах, которыми славятся турецкие отели. Еду постояльцам носят официанты, приборы подают в бумажных пакетах, а столы обрабатывают после каждого туриста. На выборе блюд ограничения не сказались.
Из общественных мероприятий не работают только детские дискотеки.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоРостуризм предупредил о возможных штрафах в Турции.
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Заграница , Ростуризм
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