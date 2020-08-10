«В Турции ждут чартеры из России как манну небесную» 

После долгого перерыва россияне могут вновь вылететь на турецкие курорты Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее уже были возобновлены полеты в Стамбул и Анкару. Первые туристы, прилетевшие в Турцию, рассказали Москве 24, что изменилось на курортах после пандемии и мешают ли новые условия хорошему отдыху.

Проверка на коронавирус

Если результат будет положительным, то больному предложат госпитализацию либо самоизоляцию. По данным страховых компаний, покрытие полисов для туристов подразумевает либо лечение, либо еще и карантинные мероприятия.

Если при положительном результате теста на COVID-19 болезнь не развивается, такие случаи не попадают под страховое покрытие

По данным АТОР, если среди пассажиров обнаружился заболевший, то тем, кто сидел на двух креслах спереди, сзади и по бокам от него (а в некоторых случаях и по диагонали), предложат пройти тест на коронавирус. Если результат отрицательный, турист сможет спокойно продолжить свой отдых. При этом по возвращении в Россию всем путешественникам нужно будет сдать тест на коронавирус.

В магазин — в маске, на пляж — без

Юлия Рау, отправившаяся в Анталью с детьми, рассказала Москве 24, что в турецком аэропорту соблюдаются все меры безопасности, люди ходят в масках и перчатках и пользуются дезинфекторами. По прилете в Турцию всех пассажиров еще в самолете попросили заполнить анкету с указанием мест, кто и где сидел, откуда прилетел и куда направляется.

На базарах и в магазинах нужно везде с масками ходить. Где-то их выдают платно, но в основном бесплатно

Юлия отмечает, что в Турции все так же красиво, чисто и аккуратно, но непривычно мало людей. "На пляжах народа практически нет, очень мало, с нашим Сочи не сравнить. Шезлонги стоят на расстоянии друг от друга, никто их особо не двигает, — говорит Юлия. — Какие-то бары и рестораны работают, какие-то — нет, но впечатления хорошие. Все на высшем уровне, культурно и вежливо, мои ожидания оправданны".

"Сувениры никто не покупает"

Наталия Наумова находится с семьей в Турции с 4 августа, на тот момент пришлось лететь с пересадкой через Стамбул. "В отеле на входе всем измерили температуру, наши чемоданы продезинфицировали. В Анталье на улице и в отеле все ходят без масок", — отмечает женщина.

Формат "все включено" остался, выбор блюд такой же большой, как и раньше. Только теперь еду со шведского стола туристам накладывают официанты, приборы приносят в бумажных пакетах, а стол после каждого посетителя дезинфицируют.

На момент приезда на курорт члены семьи Наталии были первыми россиянами в отеле. По словам женщины, местные очень ждут, когда восстановится поток туристов из России.

Все ждут русских, когда поедут чартеры из России. Как манну небесную. Потому что продавать некому, торговли нет, сувениры никто не покупает, в рестораны не ходят. Меня вчера расспрашивали в магазинах, когда же все приедут, как у них дела, есть ли у них деньги.

По словам Наталии, все аквапарки и бассейны работают в прежнем режиме, только отменили детскую дискотеку. "Отдых хороший, погода отличная, море горячее, меры безопасности соблюдают, и отдыху это никак не мешает", — подчеркнула женщина.

"Красота без наплыва отдыхающих"

Туристы отмечают, что цены сильно не изменились по сравнению с прошлым годом. Например, клубника стоит от 80 до 150 рублей за килограмм, черешня — от 80 рублей, персики — 50-60 рублей, арбуз — около 30 рублей, инжир — 200 рублей за килограмм. Некоторые из отдыхающих заметили незначительный рост цен.

Стюардесса Светлана Станиславская прилетела в Турцию не отдыхать, а по работе, однако ей даже нравится, что туристов пока немного. "Людей, кажется, много в аэропорту, но не на пляже. Они не переполнены еще. Мне понравилось, что там привычная красота природы и еще нет обычного наплыва отдыхающих", — говорит Светлана.

Не успела заметить изменений в природе после карантина. Воздух чище — это да. Люди спокойные, никакой паники из-за туристов в Анталье не было

Девушка также рассказала, что в супермаркетах входящие проходят автоматическую проверку на уровень температуры, но никаких ограничений по продаже товаров нет.