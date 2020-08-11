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Российские туристы смогут получать многократные визы в Болгарию 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Россияне получат многократные визы в Болгарию
Фото: РИА Новости
В МИД Болгарии рассказали, какие российские туристы смогут претендовать на длительные многократные визы, сообщает АТОР.
Национальное информационное агентство Болгарии обратилось за официальными разъяснениями в МИД страны. Согласно ответу дипломатического ведомства, россияне, которые на законных основаниях использовали болгарские визы в предыдущие годы, в этом году смогут получить многократные визы сроком до двух лет.
Кроме того, в МИД Болгарии отметили, что ежегодно принимаются меры по упрощению процедуры выдачи виз гражданам РФ. Так, россиянам, использовавшим шенгенскую, румынскую, хорватскую и кипрскую визы по прямому назначению, могут быть выданы многократные болгарские визы сроком действия до 12 месяцев.
Претендовать на разрешение на въезд сроком действия до трех лет могут граждане РФ, которые использовали многократные шенгенские, румынские, хорватские и кипрские визы по прямому назначению. Также такие визы планируют выдавать собственникам недвижимости в Болгарии и их родственникам.
Бесплатное многократное разрешение на въезд с целью "туризма" сроком действия до года, независимо от использования предыдущей болгарской визы, может быть выдано несовершеннолетним и гражданам с ограниченными возможностями.
При этом в МИД Болгарии напомнили, что владельцам действующей долгосрочной шенгенской визы или вида на жительство, выданного страной, применяющей Шенгенское законодательство, Швейцарией и Лихтенштейном, виза для въезда в Болгарию не требуется.
При этом, по информации местных властей, в соответствии с правилами ЕС, МИД Болгарии не может принять единоличного решения об облегчении условий въезда граждан из какой-либо страны, в том числе, открыть в одностороннем порядке границы. Пока для россиян они закрыты.
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Заграница , МИД , ЕС
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