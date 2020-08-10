Названа самая враждебная к россиянам страна 

Россиянки все чаще рассказывают о чрезмерном повышенном внимании и агрессии со стороны турецких мужчин, а российские мужчины сообщают об агрессии в их адрес, причем дело порой доходит до драк. Также часты случаи обмана при заселении.

Оказалось, что во многом это объясняется рядом новшеств в Турции. В частности, как поясняет директор Института стратегического планирования Александр Гусев , речь идет о передаче Собора Святой Софии и его последующем превращении в мечеть. Свою роль сыграла и исламизация госвласти, и, что немаловажно: непонятная политика президента Реджепа Эрдогана

Все это привело к трудностям пребывания россиян в Турции и частых случаях русофобии.