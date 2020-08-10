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Названа самая враждебная к россиянам страна 

runews24.ru 3 часа назад
Россиянки все чаще рассказывают о чрезмерном повышенном внимании и агрессии со стороны турецких мужчин, а российские мужчины сообщают об агрессии в их адрес, причем дело порой доходит до драк. Также часты случаи обмана при заселении.
Оказалось, что во многом это объясняется рядом новшеств в Турции. В частности, как поясняет директор Института стратегического планирования Александр Гусев, речь идет о передаче Собора Святой Софии и его последующем превращении в мечеть. Свою роль сыграла и исламизация госвласти, и, что немаловажно: непонятная политика президента Реджепа Эрдогана.
Все это привело к трудностям пребывания россиян в Турции и частых случаях русофобии.
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Заграница , Видео , Реджеп Эрдоган , Александр Гусев
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