5 завораживающих мест Турции 

Запланированный маршрут может привести к немалым открытиям, если пользоваться советами опытных путешественников и не ориентироваться на туристические метки. Попробуй заранее составить список мест, обязательных к посещению и не забудь при этом уделить время на пешие прогулки или автотрипы в малоизученные, но оттого не менее интересные места.

Памуккале — «город террас»

Город-курорт Памуккале, расположенный в западной части Турции, привлекает меньше туристов, чем Анталья или Стамбул.

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Однако тем, кто все-таки решит отказаться от стереотипных мест и песчаных пляжей, стоит посетить термальные источники с температурой воды 36 °C, расположенные на водоемах-террасах из белого известняка, увидеть руины древнеримского города Иераполь и даже побывать в древних банях, храмах и других археологических комплексах.

Специалисты признали город геологическим чудом и дали ему прозвище «Хлопковая крепость». Туристам советуют приезжать сюда, чтобы не только укрепить свое здоровье и красоту, но и насладиться уникальными живописными видами. По городу лучше ходить пешком, а в ближайшие парки и природные достопримечательности ездить на автомобиле.

Арнавуткей — «стамбульский Сан-Франциско»

Недаром туристы дали такое название одному из самых живописных районов столицы Турции.

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Место оказалось весьма популярным среди блогеров и Instagram-пользователей, которые приезжают в Арнавуткей со всех уголков мира ради снимков на фоне знаменитых деревянных домов пастельной цветовой гаммы и при этом в османском стиле. В Арнавуткей не найдется массы исторических достопримечательностей, как в центре города, однако именно здесь можно отведать вкусные рыбные блюда в кафе с видом на Босфор.

Кстати, именно в этом районе можно в полной мере насладиться морским бризом, неспешной прогулкой по набережной с видом на роскошные яхты местных жителей. На набережной не встретишь толпы туристов, поэтому Арнавуткей — отличный вариант для интровертов или романтиков, желающих остаться наедине друг с другом.

Каппадокия — «страна фей»

Каппадокию опытные путешественники называют «страной фей», и все благодаря самым волшебным рассветам и закатам в мире.

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В I веке христиане скрывались здесь от гонений язычников, вырубая в скалах целые города, которые ночью освещались тысячами огней. Проходящие мимо случайные путники видели лишь светящиеся изнутри холмы, и их пугало необычное явление. Тогда они прозвали город в скалах страной сказочных существ. Кстати, традиция строить в скалах сохранилась до сих пор.

Большинство отелей расположены по аналогии с первыми поселениями. Многие туристы отправляются в Каппадокию за маршрутами по загадочным подземным туннелям. Однако мы предлагаем немного запастись терпением и сначала влюбиться в живописные виды. Попробуй встретить рассвет или закат, поднявшись на воздушном шаре над скалами. Как рассказывают местные жители, для некоторых влюбленных это место становится особенно ценным и романтичным.

Ликийская тропа

Приключение по малоизученным местам перезапустит даже самого уставшего офисного работника.

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Справиться с бесконечным потоком задач поможет пеший маршрут по лесам и горам. Он официально утвержден правительством страны и входит в списки лучших туристических маршрутов мира. Тропа промаркирована красно-белыми метками, в соответствии с европейским соглашением. Ее общая протяженность составляет 540 км.

Для неопытных туристов специалисты рекомендуют брать гида и выбирать первым путь протяженностью не более 100 км. На маршруте предстоит не только подниматься в горы, но и жить в палатке в сосновом лесу на высоте 1400 метров над уровнем моря, а также спускаться в ущелья. Кстати, более опытные путешественники сразу устремляют путь к мистической горе Химера, из разных частей которой вырываются языки пламени в любое время года.

Озеро Туз

На второе по величине озеро в Турции стоит приезжать не раньше июня и не позднее августа. Именно в летний период оно обретает свою уникальную красно-розовую окраску за счет концентрации особого вида водорослей.

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Глубина озера составляет всего 1-2 метра, а количество соли в его водах обеспечивает беспрерывную работу трех соляных шахт, находящихся поблизости. На берегах расположен природный заповедник, откуда прилетают стаи розовых фламинго, создавая еще более сказочную атмосферу.

Кстати, озеро расположено на окраине города Аксарай. В период засушливого времени года вода испаряется, после чего озеро превращается в горы соли. Во время сезона дождей вода снова возвращается и озеро становится домом для множества диких птиц, слетающихся с разных уголков страны.