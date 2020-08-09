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Главные ошибки, которые совершают туристы в Черногории 

Анастасия Иванова 4 часа назад
У каждой страны есть особенности: языковые, культурные и, конечно, хорошо бы о них узнать перед посещением новой страны. Недавно стало известно, что совсем скоро можно будет отправиться в путешествие по Черногории. Поэтому "Рамблер" выяснил главные ошибки, которые совершают туристы на отдыхе в этой стране.

Расплачиваться рублями

Черногория пользуется спросом среди российских туристов. Но даже если атмосфера там кажется нам знакомой, а люди дружелюбными, это не не меняет того, что общество вокруг вас ассоциирует себя с Европой. Поэтому в Черногорию нужно ехать с одной валютой, и это евро.

Полежать на пляже

Черногория "заточена" под активный отдых. Система, в которой вам предложат только лежать и есть, там не очень распространена. Среди 173 пляжей страны песчаных практически нет. А вот экскурсии, кэмпинг и активный отдых в горах найдут своих героев достаточно быстро.

Селиться в Будве

Когда вы придете на пляж в центре, то сразу захотите сбежать оттуда. Да, это беда всех туристических мест в пик сезона, но сейчас туристам в прямом смысле некуда деваться. Так что вас ожидает грязное море, толпа на пляже, плохое качество еды. Выходом из ситуации может стать только аренда автомобиля, местные советуют спасаться так.
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Заграница , Видео
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