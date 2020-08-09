Какая судьба ждет вещи, забытые в аэропорту 

Аэропорты для многих становятся источником стресса — в панике легко потерять все, что угодно! Причем пассажиры оставляют здесь не только паспорта, планшеты и билеты. "Рамблер" расскажет о самых необычных находках и дальнейшей судьбе забытых в аэропорту вещей.

Вставная челюсть и ключи от «порше»

Ежедневно сотрудники аэропортов находят забытые пассажирами ключи, паспорта и билеты. Однако иногда список находок пополняют весьма необычные вещи. Так, в списке оставленных вещей аэровокзала Лондон-Сити в столице Великобритании значатся 50.000 фунтов наличными и мешочек с бриллиантами, искусственный глаз, протез ноги и даже вставная челюсть. Здесь также находили череп, парики, наручные Rolex стоимостью более $15000, ключи от «порше» и чековую книжку с пустыми подписанными бланками.

«Это очень интересно, что забывают люди, — говорит Мелани Бернли, директор отдела по работе с клиентами Лондон-Сити. — Казалось бы, это те вещи, пропажу которых вы бы заметили немедленно».

Правда, владелец потерянных денег нашелся, а вот хозяин вставной челюсти так и не вернулся за столь пикантным и необходимым аксессуаром. Что касается других аэропортов, то в сингапурском Чанги только за год пассажиры оставили более 33.000 предметов. В топе оказались мобильные телефоны, лэптопы, паспорта и чековые книжки. Впрочем, здесь также теряли музыкальные инструменты и зубные протезы. Отличились и гости аэропорта «Схипхол» в Амстердаме. Пассажиры оставили здесь игрушки для взрослых, фишки казино, инвалидную коляску и даже пару пачек наличных.

Аукцион забытых вещей в аэропорту

Все утерянные вещи хранятся в аэропорту определенное количество времени. Например, в Лондон-Сити забытые предметы держат месяц. За это время сотрудники аэровокзала делают все возможное, чтобы найти владельцев потерянных предметов. Затем невостребованные вещи жертвуются благотворительным фондам или продаются с аукциона. А вот в лондонском аэропорту Лутон найденные вещи хранятся 3 месяца — только после этого невостребованные «потеряшки» идут на благотворительность или аукцион. Кстати, распродажи практикуют многие аэровокзалы мира.

Среди лотов иногда оказываются аппарат для лечения апное, китайский чайный сервиз, швейная машинка, старинный телефон и музыкальные инструменты. Аукционы аэропорт Сиднея проводит каждый год, направляя выручку на благотворительность.

Однако далеко не все «потеряшки» вновь обретают хозяина. Среди самых невостребованных лотов сотрудники аэропортов называют туристические сувениры, а также трофеи, имеющие ценность только для своего настоящего владельца.

Чаще всего в аэропортах оставляют телефоны

Мобильные телефоны остаются самым популярным предметом, который забывают в аэропортах. Но не стоит думать, что ваш смартфон, оставленный на стойке регистрации, найдет нового владельца. Аэропорты никогда не выставляют на аукцион мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты, которые могут содержать личную информацию. Если устройство не было востребовано, спустя определенное количество времени, его уничтожат «безопасным способом».