Пережив пандемию и изоляцию, итальянские рестораторы решили с юмором поразмышлять на тему преодоления, и вспомнили одну историческую забаву.

Флорентийская ассоциация винных окон Culturale Buchette

del Vino сообщает, что в городе впервые за последний век работают несколько заведений, использующих небольшие отверстия в стенах для выдачи заказов. В прошлом «Винные окна» использовали состоятельные флорентийцы, чтобы продавать излишки вина рабочим.

"Люди стучали в деревянные ставни и принимали сосуды, наполненные винами от семей, которые и по сей день производят самые известные вина Италии".

Когда страну охватила эпидемия чумы, «винные окна» помогали людям безопасно продавать свой товар. Можно сказать, что так проводилась первая бесконтактная оплата: монеты необходимо было положить на поднос, потом их дезинфицировали и выдавали товар.

Теперь ассоциация занимается тем, что находит рестораны с необычным окнами и записывает их в список.