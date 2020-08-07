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Бары в Тоскане начали подавать напитки через «винные окна» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Пережив пандемию и изоляцию, итальянские рестораторы решили с юмором поразмышлять на тему преодоления, и вспомнили одну историческую забаву.
Флорентийская ассоциация винных окон Culturale Buchette
del Vino сообщает, что в городе впервые за последний век работают несколько заведений, использующих небольшие отверстия в стенах для выдачи заказов. В прошлом «Винные окна» использовали состоятельные флорентийцы, чтобы продавать излишки вина рабочим.

"Люди стучали в деревянные ставни и принимали сосуды, наполненные винами от семей, которые и по сей день производят самые известные вина Италии".

Когда страну охватила эпидемия чумы, «винные окна» помогали людям безопасно продавать свой товар. Можно сказать, что так проводилась первая бесконтактная оплата: монеты необходимо было положить на поднос, потом их дезинфицировали и выдавали товар.
Теперь ассоциация занимается тем, что находит рестораны с необычным окнами и записывает их в список.
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Заграница , Видео
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