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Где в Турции самое теплое море 

Елизавета Назарова 1 час назад
Где в Турции самое теплое море
Фото: depositphotos.com
Турция всегда была одной из самых популярных стран для отпуска у россиян. Приятные цены и соответствующее обслуживание всегда манят туристов. "Рамблер" рассказывает, в какой регион Турции ехать за самым теплым морем.
Эту восточную страну омывает несколько морей: Черное, Средиземное и Эгейское. Самы популярные и дешевые курорты расположенные на первых двух. Однако, самое теплое море будет не там.
Больше всего у берега вода нагревается там, где мелко. Самым мелким морем из всех перечисленных у берега является Эгейское. На нем расположен один из самых популярных турецких городов Бодрум. Однако, погода у берегов этого водоема не всегда стабильна, поэтому, если вы выбираете Теплое море для отдыха в начале или в конце лета, лучше рассмотреть другой вариант. Кроме того, в пределах Эгейского моря сосредоточено большое количество бухт. Они укрывают от ветра и туда не просачиваются холодные течения.
Более стабильная теплая погода традиционно наблюдается на побережье Средиземного моря. Этим и объясняется то, что самые востребованные и популярные курорты Турции расположены именно там. Анталия, Алания, Сиде, Белек и Кемер — в этих городах, как правило, сосредоточены туристы в сезон отпусков. В мае температура воздуха на побережье составляет +24-25 градусов по Цельсию, а вода прогревается до +18-19 градусов. К сентябрю температура на этих курортах выше, вода, соответственно, нагревается еще сильнее. Поэтому, если вы собираетесь отдохнуть в Турции в мае и сентябре, можно смело ехать на Средиземноморское побережье. В остальные летние месяц можно выбирать Эгейское, там температура будет наиболее комфортной.
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