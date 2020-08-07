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«Решили развести»: россияне об отдыхе в Турции 

Елизавета Назарова 55 минут назад
Несмотря на то, что спрос в Турцию среди российских туристов остается низким, некоторые граждане все же решили отдохнуть на зарубежных курортах. "Рамблер" собрал отзывы некоторых из них.
Большинство туристов жалуются на новую систему "Все включено". Изменились правила выдачи еды. Теперь персонал сам разносит туристам то, что они просят. Подходить к буфету запрещено.

"Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди, причем за всеми позициями меню. Приходится постоять в ожидании отдельно", — делятся туристы своими впечатлениями.

Как заметили некоторые гости отелей, среди отдыхающих очень много местных жителей. По словам очевидцев, русскоговорящих совсем мало, около 10%. Туристы заметили, что персонал после карантина стал менее обходительно обращаться с гостями. Неопытных постояльцев пытаются "развести" на деньги.

"При заселения нас поздравили что мы первые гражданки РФ в этом сезоне в их отеле и в честь данного события решили развести нас на 40 долларов за хороший номер. Когда поняли что фокус не удался, заселили без денег"

Изменилась и анимация в отелях. В некоторых гостиницах ее нет совсем, но остались и те места, где все еще есть развлечения для гостей. По словам туристов, неизменной осталась лишь детская дискотека, изредка проводятся шоу для постояльцев.

"Народ отрывается под плачу на техно и заканчивается дискотека исполнением хором скажи кукушка", — написала одна из туристок, проводящих отпуск в Турции. (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)

Постояльцы рассказывают, что в отелях очень строгие правила посещения ресторанов, тренажерных залов и SPA-зон. При входе всем посетителям измеряют температуру, а в помещения не допускают больше определенного количества человек для соблюдения социальной дистанции.
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Заграница , Видео
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