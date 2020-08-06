Границы постепенно открываются, люди активно изучают цены на билеты заграницу, но вирус COVID-19 все еще силен. Некоторые страны уже заявили о росте новых заражений. "Рамблер" выяснил, как будут лечить туристов, которые заболеют коронавирусом в Абхазии.

Президент некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма» Анна Калягина заявила, что заболевших коронавирусной инфекцией будут отправлять на лечение в Россию. Единственное на что можно рассчитывать на месте— это скорая. Далее эту информацию подтвердила глава абхазского минздрава Тамаз Цахнакия.

«Будет издан приказ о маршрутизации пациентов по Краснодарскому краю. В случае заболевания в инфекционную больницу Сочи будут направляться и наши пациенты, и российские отдыхающие, где им будет оказана специализированная помощь».

Так что туристы с положительными результатами анализа на COVID-19 будут транспортироваться в Россию для оказания медицинской помощи. Стоит отметить, что коронавирус не входит в страховку, потому что считается форс-мажорной болезнью. Соответственно, ни на какие выплаты надеяться не стоит.

Местные жители недовольны приезжающими туристами, уже сейчас количество инфицированных стремительно растет.

"Мы не границу открыли, а двери болезни".

Теперь неизвестно, что для туристических стран наиболее опасно: вирус или экономический кризис.

"Мы понимаем опасность вируса, но другого выхода не видим. Государство не сможет обеспечить всех нуждающихся в полном объеме".

Конечно, у тех, кто с туристическим бизнесом не связан, туристы вызывают исключительно негативные эмоции.

"Я одного не понимаю, граница была закрыта, кричали — откройте. Границу открыли, кричат — зачем. Определитесь уже?!"