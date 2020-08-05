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Какие правила действуют для россиян в Турции 

Елизавета Назарова 2 часа назад
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Туроператоры говорят, что спрос на заграницу не вырос и россияне продолжают летать в Крым и Сочи. Однако для тех, кто все-таки рискнул полететь в Турцию, "Рамблер" рассказывает, какие правила для туристов сейчас действуют в этой стране.

Принудительный карантин

Всех прилетающих из других стран не заставляют садиться на 14-дневный карантин. Однако, если вы летели в самолете с человеком, у которого обнаружили коронавирус, вам придется закрыться в номере отеля. Гостиницы создали специальные секции, куда заселяют людей, у которых обнаружили COVID-19 или тех, кого отправили на карантин.

Проверки в аэропорте

В самолете всех туристов заставляют заполнить специальную форму, где они отмечают информацию о своем состоянии и оставляют контакты на случай, если на рейсе выявят заболевшего. Перед прохождением паспортного контроля всем прибывшим измеряют температуру. Если она высокая, человек обязан сдать тест на коронавирус и дождаться его в здании аэропрта. В случае, если он положительный, туриста отправляют в обсерватор. Если тест отрицательный, то человека отпускают в отель.

Правила в отеле

Об этом говорили еще во время всемирного карантина, но шведский стол в отелях сильно изменился. Теперь постояльцам нельзя самостоятельно накладывать еду со шведского стола. Около буфета стоят официанты, которые сами приносят гостям еду. Это было сделано для того, чтобы избежать столпотворений около еды. Кроме того, кашлянувший или чихнувший около буфета может заразить не только людей, но и продукты. В отелях также отменена вся анимация для того, чтобы сократить контакты постояльцев.

Выход в город

Еще не все курортные города восстановились после карантина, поэтому в небольших городах и поселках работают не все заведения. Закрыты небольшие магазины, а также рестораны или кафе. Если что-то работает, то входить в помещение нужно в маске.
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Заграница , Видео
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