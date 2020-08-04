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Стоит ли планировать отпуск в Черногории и что там можно посмотреть 

Анастасия Иванова 1 час назад
Черногория уже несколько недель носит статус «Covid Free» и открыта для множества стран. А теперь въезд доступен и для граждан России без каких-либо ограничений и условий. Вам не потребуется справка об отсутствии коронавируса, обсервация и прочее.
Авиасообщение еще не открыто, но билеты уже в продаже. Сейчас в Черногорию можно долететь через Турцию. «Рамблер» выяснил, стоит ли планировать свой отпуск на Балканском полуострове.

Круглый год

В первую очередь, в Черногорию едут за видами! Посетить национальные парки, музеи и крошечные обитаемые острова, покупаться в теплом море и посмотреть на роскошные горы. В Черногории хорошо развито транспортное сообщение, которое позволит составить себе программу для активного отдыха.
До октября можно купаться в водах Черного моря, кататься на лыжах — с декабря по апрель, а вот рыбалка ждет туристов в течение всего года.

Медленные люди

Для большинства туристов Черногория — это место, где можно расслабиться. Ритм жизни там довольно медленный, поэтому если вы привыкли к молниеносным официантам в кафе и «прочим проявлениям мегаполиса», то лучше отдохнуть в другом месте или просто смириться.

«Черногорцы не турки, облизывать клиента здесь никто не будет. Не знаю, что должно случиться, чтобы они зашевелились. Это менталитет».

Высокие цены

Отели Черногории славятся хорошим сервисом, но и цены там средние по Европе. Поэтому наибольшей популярностью пользуются трехзвездочные отели, еще популярны студии с кухней.

«По ценам есть ощущение, что на первой линии моря оставили цены, как в хорошей Италии».

Заядлые любители туризма в Черногории советуют брать машину и искать безлюдные пляжи, потому что даже в самое пиковое время — они там есть.
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Заграница , Видео
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