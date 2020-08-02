Райский остров для секс-туристок 

Дождались: после нескольких месяцев пандемии открылось дальнее зарубежье. Самолеты пока только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону полетели в Турцию, Великобритания и на Занзибар. И если включение Турции в список более-менее понятно, то, как там оказались две другие страны, остается догадываться.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила выбор просто: эпидемиологическая обстановка в государствах, куда нам разрешили слетать, соответствует критериям, согласно которым суточный прирост новых заболеваний ковидом не должен превышать одного процента. Но данные ВОЗ показывают: в Великобритании с 13 по 26 июля ежедневное число вновь инфицированных возросло с 530 до 645, причем 14 июля оно скакнуло до 1240 человек. 20 процентов прироста при зашкаливающем уровне летальности 15,25 процента. Очевидно, у вице-премьера есть другие, тайные критерии, о которых ей рассказали представители российской диаспоры в Лондоне, — до 250 тыс. семей российских нуворишей и чиновников.

О Танзании Голикова высказалась так: «Это туристический маршрут, который тоже был популярен у определенной категории наших граждан». Если точнее, граждан из той же категории, что любят летать к семьям в Лондон, — поклонников очень недешевого африканского сафари, среди которых весьма небедные люди — половина из них в списке российского «Форбс».

Кстати, с Турцией тоже хитро придумано. Да, с инфекцией там вроде справляются, и тамошний отдых страшно популярен у наших туристов: в прошлом году туда слетали 7 млн, оставив у потомков янычар $5 млрд

В борьбу за такие суммы включилось мощное турецкое лобби в России, включая миллиардера Эрмана Ылыджака, владельца компании «Ренессанс констракшн», крупнейшего подрядчика «Газпрома» . И они своего добились. Иначе чем объяснить, что Болгария, Греция, ОАЭ, где эпидемиологическая ситуация не хуже, чем в Турции, оказались блокированными для авиасообщения? И турпотоки минимум в 2 млн человек, которые эти страны могли бы принять, теперь будут переориентированы в основном на Анталью, Кемер и Белек, принеся туркам миллиард-другой долларовой прибыли. Итак…

Турция

С 1 августа самолеты уже летают в Стамбул, а с 10-го откроются Анталья, Бодрум и Даламан. Правда, ограничения турки не сняли.

Справок об отсутствии коронавируса на въезде не спрашивают. Но в крупных аэропортах работают центры диагностики, где все желающие за 15 евро могут сделать тест на COVID-19. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру. При повышенной предложат бесплатный тест на коронавирус. Пассажира с подозрительными симптомами поместят на карантин, а при положительном тесте отправят в госпиталь. Во время полета всем велят заполнить форму, где нужно указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, телефон для связи, сообщить, есть ли у вас симптомы ОРВИ и какие. Зачем это делают? А вот зачем. Если в самолете обнаружат кого-то с подозрением на COVID-19, с теми, кто летел рядом, свяжутся. Под подозрением лица, сидевшие рядом (см. рисунок). Данные всех соседей сообщат в Управление здравоохранения, и им тоже придется «отдохнуть» на двухнедельном карантине. Так что молите Бога, чтобы соседи в самолете были здоровы. В общественных местах, на улице в большинстве городов всех призывают носить маски. Штраф за нарушение — 900 турецких лир (около 9,3 тыс. руб.).

Сохранится ли в отелях система all inclusive? Как сообщила пресс-секретарь сайта по подбору туров «Можайка» Анна Багирова, все остается, но блюда подают либо официанты, либо они уже порционно разложены, каждая тарелка под пленочкой.

Восемь дней в отеле 4* с питанием «все включено» — от 76 тыс. руб. на двоих. С 15 августа реально слетать в Стамбул и вернуться в Москву за 17,7 тыс. руб. Прямые перелеты из Москвы в Анталью на 10 — 20 августа — от 17,3 тыс. руб. (туда-обратно).

Великобритания

Тут все строго. По прилете, даже если у вас есть справка об отсутствии коронавируса, придется пройти двухнедельный карантин.

За 48 ч. до прибытия нужно заполнить онлайн-форму, где указать паспортные данные, цель и детали поездки, адрес, где пройдете самоизоляцию. Доехать до этого места можно в маске на общественном транспорте. Если нарушили карантин первый раз или не заполнили онлайн-форму до прилета, заплатите 100 ф. ст. и выше (около 9,4 тыс. руб.). Если снова проштрафитесь, сумма увеличится, а в следующий раз вас просто не пустят. Авиабилет на 1 августа с возвращением 8 августа — от 25 385 руб. С 15 по 22 августа — от 16 961 руб.

Занзибар

Этот остров входит в состав Танзании. Сюда летают без справок. Танзанийская виза на 90 дней выдается либо в аэропорту за 50 евро, либо за один день и 60 евро в Москве. Есть смысл не меньше чем за десять дней до поездки сделать прививку от желтой лихорадки, хотя никто не обязывает.

На борту самолета нужно заполнить анкету, где указать свои данные и оставить телефон для связи. Лететь девять часов, так что успеете все расписать. Есть прямые рейсы — из Питера и Москвы.

По прибытии измерят температуру. Если что-то не так, сделают экспресс-тест. Если инфекция подтвердится, отправят в госпиталь.

Кстати, на Занзибаре сейчас комфортно: воздух +27 градусов, вода +26. С 1 июля открыт сезон охоты. Не стоит ехать в апреле-мае и ноябре, когда там сезон дождей.

Остров, где родился Фредди Меркьюри, а папа телеведущей Елены Ханги служил премьер-министром, находится в Индийском океане, в 80 км от восточного побережья Африки. До материка можно доплыть на пароме за $35.

Что в Танзании и на Занзибаре, в частности, делать, если охота не по карману и претит вашим убеждениям? Накупаться от пуза и поваляться на белоснежных пляжах. Сгонять на сафари и увидеть «большую пятерку»: слона, буйвола, носорога, леопарда и льва. Доплыть на лодке до «Острова-тюрьмы» — Prison Island, где разводят гигантских сейшельских черепах. Заглянуть на ферму специй. На материковой части полюбоваться на Килиманджаро (5885 м) и смотаться на озеро Виктория.

Кто-то называет Танзанию «Мальдивами для бедных». Наивысшего комфорта тут пока нет, но красота невероятная, а цены ниже, чем на люксовых направлениях.

Кстати, за Занзибаром и материковой Танзанией тянется слава секс-курорта. Местные ребята пользуются диким успехом у заезжих дам — говорят, творят что-то несусветное. Желая сразить туристок, многие облачаются в прикид племени масаи, живущего в сотнях километров отсюда в Кении. Зачем, непонятно — негры есть негры.

Авиаперелет из Москвы до Занзибара — от 23 156 руб. Если захотите сафари, придется перебраться на материк и там нанять машину с рейнджером. Возвращаясь в родные пенаты

Прилетев в Россию из стран, с которыми возобновилось авиасообщение, изоляцию проходить не надо. Но при регистрации на рейс нужно заполнить форму на портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в течение трех дней загрузить в нее результаты ПЦР-теста на коронавирус.