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Почему с суровыми китайскими стюардессами лучше не связываться 

BigPikcha.ru 14 часов назад
Те, кто считает, что стать стюардессой легко, после нашего поста быстро разубедятся.
В городе Чэнду на юго-западе Китая проходят тренировки для будущих стюардесс колледжа авиалиний East Star. Такая почти военная подготовка должна помощь хрупким женщинам справляться с чрезвычайными ситуациями, возникающими на борту самолета.
Группа из 20 девушек не без труда проходила всевозможные испытания — упражнения с бревнами в воде, отжимания и отрабатывание приемов рукопашного боя.
Также будущие стюардессы тренируют скорость реакции и различные навыки, которые помогут справиться с угрозой терроризма, агрессивными пассажирами и другими опасными ситуациями на борту.
Эти девушки были специально отобраны, чтобы пройти спецподготовку и стать лицами, отвечающими за безопасность в воздухе. И конечно, группу обучают обслуживать пассажиров.
За хрупкой красотой скрывается страшная сила!
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Заграница , Фото
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