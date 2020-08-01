Наступило время отпусков, а вместе с ними время курортных романов. В общественном сознании укоренилась мысль, что изменяют только мужчины. «Рамблер» решил развеять этот миф и рассказать про женские измены.

Несколько женщин открыто поделились историями о том, как чувства на море взяли верх, и муж (или бойфренд) не стал помехой для их проявления. Кстати, статистика показывает, что около 13% людей изменяли своим партнерам, находясь на отдыхе.

1

У первой пары произошла классическая ссора на почве ревности. Парню написала бывшая и случился скандал. Влюбленные сильно поссорились и девушка решила хорошенько повеселиться в баре. Чтобы насолить бойфренду, красотка ответила на ухаживания незнакомца, а уже через несколько часов уже занималась сексом на пляже. Девушка честно призналась во всем бойфренду, но отношения вскоре распались.

"Меня съедало чувство вины, не понимаю, почему я не отказала".

2

У другой героини была настоящая цель, поехать в отпуск, чтобы отомстить парню за измену. Она отправилась с подругами на Ибицу, где в первый же вечер познакомилась с симпатичным парнем. Страсть вспыхнула моментально, но одной ночью все не обошлось. Курортный бойфренд оплачивал счета девушки и ее подруг, а расстались они только к концу путешествия. Парень ни о чем не узнал, но отношения все равно закончились через какое-то время.

"Измена не повлияла на отношения никак, да и я ни разу не жалела об этом".

3

Следующая героиня почувствовала холод в отношениях с мужем, как вдруг неожиданная командировка расставила все на свои места. Оказалось, что на некоторые пары измена влияет положительно (если муж ничего не узнает).

«Красивый мужчина пригласил меня на танец. Мы танцевали так непринужденно и провели незабываемую ночь вместе, а потом ещё. Когда пришло время расставаться, даже не обменялись телефонами, так как понимали, что дома ждет семья».