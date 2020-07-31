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С какими проблемами столкнулись россияне в Турции 

Елизавета Назарова 1 час назад
Авиасообщение России и Турции пока не открылось, но некоторые россияне смогли улететь в другую страну через Беларусь. Несмотря на то, что туристов предупреждали о том, что отдых в Турции изменится, они все равно столкнулись со многими проблемами. "Рамблер" рассказывает, что не так с открывшейся "заграницей".

Замена отеля

Так как туристический поток в Турцию понизился из-за закрытых границ, многие отели решили не открываться. Путешественники бронируют одну гостиницу, а привозят их в другую. На это жалуются многие туристы. Владельцы договариваются о том, кто примет гостей, а прибыль делят между собой. При этом, о соответствии уровня и звездности гостиницы речи не идет. Туристов селят "по факту" в свободное отели, а тем ничего другого не остается, как соглашаться на проживание в других условиях.

Отсутствие развлечений и анимации

Путешественники привыкли, что в турецких отелях не нужно выходить за территорию и искать развлечения для всей семьи, так как целый день в гостиницах работали аниматоры, а вечером была дискотека для детей и шоу для родителей. В этот раз все изменилось: из-за отмены массовых мероприятий и ограничения контактов развлечения отменили, поэтому постояльцы вынуждены развлекать себя и детей сами.

Скудное питание

Туристы отметили, что из-за маленького количества путешественников шведский стол стал не таким разнообразным, как раньше. Многие блюда ежедневно повторяются или повара используют остатки пищи для создания других блюд. Так, вместо обильного количества фруктов и овощей туристов ждут несколько видов мяса и крупы.

Закрытые города

Некоторые города и поселки Турции еще пустуют из-за ограничений по коронавирусу. Закрыты магазины, кафе и рестораны. Из-за всех перечисленных условий туристы оказываются в безвыходном состоянии, так как не могут найти хорошую еду и развлечения для себя.
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Заграница , Видео
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