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Древний турецкий город, куда редко приезжают туристы 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Древний турецкий город, куда редко приезжают туристы
Фото: @nurstillnature
С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. У большинства эта восточная страна ассоциируется со Стамбулом, Антальей, Каппадокией и другими популярными у туристов местами. Однако в Турции еще много древних городов, которые стоит увидеть. "Рамблер" рассказывает об одном из них — Сафранболу.
Турецкий город находится в 220 километрах от Анкары — в зеленой провинции Карабюк. Существует Сафранболу со времен Византийской империи. В 1994 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: в городе примерно 2000 исторических зданий.
@nadya_hanim
Сафранболу, действительно, — место с большой историей. Город застал множество цивилизаций и был важной точкой маршрута шелкового пути. В разные времена им владели персы, римляне и византийцы. А еще в Сафранболу была резиденция императорской семьи.
Турецкий городок примечателен тем, что в нем лучше всего сохранились памятники архитектуры времен Османской империи. Мощеные улочки, рынки, мечети, фонтаны, хаммамы и исторические музеи, — все это можно увидеть в Сафранболу.
Но больше всего путешественников привлекают шафрановые поля. Древний город был назван именно в честь этого цветка. В Сафранболу есть 18 ферм, выращивающих шафран. Туристам советуют ехать туда в сезон собирания урожая — в октябре-ноябре.
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Заграница , ЮНЕСКО
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