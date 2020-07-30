Древний турецкий город, куда редко приезжают туристы 

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. У большинства эта восточная страна ассоциируется со Стамбулом, Антальей, Каппадокией и другими популярными у туристов местами. Однако в Турции еще много древних городов, которые стоит увидеть. "Рамблер" рассказывает об одном из них — Сафранболу.

Турецкий город находится в 220 километрах от Анкары — в зеленой провинции Карабюк. Существует Сафранболу со времен Византийской империи. В 1994 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО : в городе примерно 2000 исторических зданий.

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Сафранболу, действительно, — место с большой историей. Город застал множество цивилизаций и был важной точкой маршрута шелкового пути. В разные времена им владели персы, римляне и византийцы. А еще в Сафранболу была резиденция императорской семьи.

Турецкий городок примечателен тем, что в нем лучше всего сохранились памятники архитектуры времен Османской империи. Мощеные улочки, рынки, мечети, фонтаны, хаммамы и исторические музеи, — все это можно увидеть в Сафранболу.

Но больше всего путешественников привлекают шафрановые поля. Древний город был назван именно в честь этого цветка. В Сафранболу есть 18 ферм, выращивающих шафран. Туристам советуют ехать туда в сезон собирания урожая — в октябре-ноябре.