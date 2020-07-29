В сети появилась шутка, что Танзания — это место, о котором никто не знал и не узнал бы, если бы Россия не внесла ее в список стран, с которыми в первую очередь будет восстановлено авиасообщение. Конечно, все заинтересовались чудо-страной. А «Рамблер» выяснил, стоит ли туда ехать.

Что мы знаем о Танзании? Ну, во-первых, там есть архипелаг из 75-ти островов Занзибар — самое привлекательное место для туристов. Еще архипелаг упоминался в сказке про Айболита («Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре»), а еще это родина Фредди Меркьюри.

Причем тут Танзания?

Изначально Занзибар принадлежит Танзании, но историей и реальностью отличается от материковой части африканской страны. Полеты разрешили именно на Занзибар.

Минусы и плюсы отдыха на островах очевидны — очень дорого и очень красиво. Билеты можно найти исключительно с пересадками и только на август, цены огромные — от 83 тысяч рублей. Зато Занзибар полон цветов, растений, а Индийский океан в этом месте меняет цвет в зависимости от приливов и отливов. Например, он может быть ярко-зеленым или бирюзовым.

Отелей, ресторанов и пляжей очень много — каждый найдет что-то на свой вкус. Но с ценами сложно — туристов вечно пытаются обмануть. Поэтому всегда нужно читать отзывы. Например, отель может быть дешевым, но с ужасным выходом к воде.

«Если вы приехали на Занзибар — торгуйтесь всегда со всеми. Сбивайте цену при покупке экскурсий, фруктов, рыбы –это главный туристический лайфхак».

Из интересного: в Танзании можно совершить подъем на гору Килиманджаро. Несмотря на высоту, она считается легкой для подъема. Плюс ко всему, ходить на нее можно только в сопровождении местных, которые помогут донести ваши вещи. Предварительной подготовки перед восхождением не требуется.

«По законам Танзании на Килиманджаро нельзя подняться без сопровождения местных. Они несут багаж, ставят палатку и прочее».

Местные очень приветливые и к русским относятся хорошо, это отмечают в своих отзывах буквально все путешественники.