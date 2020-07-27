«Особенно хорошо здесь относятся к русским» 

Танзания всегда оставалась для россиян загадочным и почти не изученным направлением. Посетить страну туристам мешал дальний и дорогой перелет, страх перед неизвестностью и истории про жуткие африканские болезни. Однако теперь на долю экзотического государства выпал уникальный шанс стать для отечественных туристов второй Турцией. Ведь Россия внесла Танзанию в список стран, с которыми в первую очередь после долгой пандемии будет восстановлено авиасообщение, и ее популярность сразу взлетела в десятки раз. «Лента.ру» выяснила, чем заняться путешественникам в африканском государстве.

Ольга Турченкова, отельер

«Мы переехали на Занзибар и стали счастливее»

Мы с мужем живем на Занзибаре полтора года. Четыре года назад мы прилетели сюда в отпуск, увидели красивый экзотический остров, съездили на сафари — и в следующий раз уже вернулись с целью купить здесь землю и построить дом. А потом взяли в аренду отель, и сейчас это наш семейный бизнес.

До этого я работала в Москве менеджером в банке по работе с VIP-клиентами, а муж — директором магазина, и мы никак не были связаны с гостиничной сферой. Просто устали от мегаполиса и захотели жить у океана. Теперь мы здесь и стали гораздо счастливее, спокойнее и здоровее, чем были раньше

Первое, на что обращаешь внимание по прилете на Занзибар — какой он зеленый, сколько здесь цветов, растений и какой здесь шикарный Индийский океан. Он меняет цвет в зависимости от приливов и заливов — может быть и ярко-зеленым, и бирюзовым, с мягким белым песком на побережьях.

Ольга Турченкова

На острове очень приветливое и дружелюбное население, натуральные продукты, свежие тропические фрукты и вкуснейший африканский кофе, после которого уже невкусно пить какой-то другой.

В Танзании всего один город Стоун Таун и деревушки, но они все разные и колоритные. Мы, например, поселились в итальянской, где, как можно догадаться, живет много выходцев из Италии, которые обосновались здесь и построили дома и виллы.

В нашем районе все очень цивилизованно, есть супермаркеты, в которых можно купить все, что угодно — привезенные из Европы спагетти, сыры и деликатесы, которых не найти на прилавках российских магазинов.

«Посмотреть, как растут специи и покормить черепах»

Когда мы приехали сюда в первый раз, пробыли всего две недели и не успели увидеть все, что хотели. Потому, если вы соберетесь на остров, обязательно все планируйте, составляйте маршруты — нельзя сказать, что вы видели Занзибар, просто отдохнув на побережье у отеля!

На острове очень много пляжей, и каждый из них уникален: есть тусовочные и многолюдные, как в Турции, — они все находятся в северной части. Для любителей уединенного отдыха найдутся спокойные и безлюдные пляжи. На острове Мемба есть хороший сноркелинг: там можно поплавать с маской и полюбоваться богатым подводным миром, красивыми рыбами и увидеть плавающих в океане дельфинов.

Ольга Турченкова

На Призон Айленд, где когда-то была тюрьма для рабов (ее будет интересно посетить тем, кто интересуется историей работорговли), находится заповедник с павлинами и огромными сейшельскими черепахами, которых даже можно покормить. На этом острове есть отели, которые предлагают остановиться и задержаться подольше, но я бы рекомендовала ограничиться одним днем: проживание однозначно будет дорогим, а осмотреть все достопримечательности можно за два-три часа.

Также у нас есть заповедник с водоплавающими черепахами, мини-зоопарк и плантация специй, где можно посмотреть, как они растут, и даже попробовать на вкус. И, конечно, туристу стоит побывать в Стоун Тауне — древнем городе, построенном в арабском стиле со старинными домиками с деревянными дверьми. Когда-то обеспеченные люди считали обязательным условием установить красивую дверь, и теперь они стали вроде местных достопримечательностей, особых произведений искусства.

«Как выбрать отель на Занзибаре?»

Первый совет, который можно дать туристу при выборе отеля на Занзибаре — внимательно почитать отзывы, потому что всегда можно столкнуться с тем, что картинка не соответствует реальности. В том числе, обращайте внимание, что пишут о качестве wi-fi в отеле, поскольку у всех разные провайдеры, и скорость интернета может оказаться низкой.

Кроме того, необходимо узнать про пляжи: на острове есть побережья, где предлагаются номера за низкую цену, но там будет неудобно купаться или окажутся сильные приливы и отливы океана. И, конечно, нужно смотреть на инфраструктуру, чтобы не поселиться в глуши, где нет ни супермаркетов, ни ресторанов. А такси здесь стоит дорого, в среднем 30-40 долларов за поездку.

Потому сразу могут посоветовать брать машину в аренду — если поторговаться, это будет стоит 25 долларов. Вообще, если вы приехали на Занзибар — торгуйтесь всегда со всеми, сбивайте цену при покупке экскурсий, фруктов, рыбы, здесь это главный туристический лайфхак.

Также нужно правильно рассчитать бюджет, поскольку отдых здесь дороже, чем в Азии. Если в Таиланде за 100 долларов можно снять хороший номер, здесь за эти деньги будет средний. Если человек хочет люкс, это обойдется ему от 300 долларов в сутки.

Правда, во время пандемии цены на проживание на острове снизились: многие отели все еще закрыты, а те, которые работают, объявляют выгодные предложения для привлечения гостей. К примеру, мы сейчас сдаем за 60 долларов номера, которые в обычное время стоят 100, а в высокий сезон (новогодние праздники, конец лета) еще дороже. То есть сейчас отдыхать на острове будет выгодно.

Еще одна хитрость, которую следует учесть при выборе отеля, — береговая линия. На первой будет дороже, чем на второй, хотя она может быть не так далеко от океана. Опять же наш отель находится на холме, и относится ко второй линии — но до воды идти всего минуту, а цена будет ниже, чем на первой линии даже с худшими условиями проживания. В отелях на второй линии можно снять хороший номер за 50-80 долларов в сутки.

Конечно, можно найти варианты и дешевле — например, за 30 долларов, но это будет небольшое бунгало или самый простой номер с кроватью и тумбочкой без мини-бара, холодильника и кондиционера, что не очень удобно.

«Попробовать тунец и разные виды лобстеров»

На Занзибаре турист точно не останется голодным. Здесь очень много различных ресторанов — мы постоянно едим в местных заведениях, там всегда вкусно и чисто. Единственная проблема — во многих ресторанах длительное время ожидания, и ваш заказ могут готовить от получаса до часа.

Если вы хотите попробовать свежие морепродукты, лучше выбрать популярные заведения, потому что маленькие рестораны иногда пытаются сэкономить и замораживают продукты вместо того, чтобы ловить их в океане, готовить и сразу подавать к столу. Потому выбирайте места, которые пользуются спросом, и спрашивайте официантов о свежести блюд. На острове очень вкусный тунец, креветки — от маленьких до огромных и много разновидностей лобстера. Я нигде не пробовала их столько, сколько здесь!

Цены на еду на Занзибаре приемлемые: гарнир плюс мясо или рыба в ресторане стоит 10 долларов, бутылка воды — один доллар, ужин на двоих в среднем обойдется в 20 долларов. Также продукты можно приобрести в лавках или на рыбных рынках и приготовить еду самостоятельно. Главное, как я уже говорила, торгуйтесь, потому что местные всегда стараются заработать на туристах, особенно, если они только приехали и еще не освоились.

Анастасия, организотор восхождений на Килиманджаро

Круглый год

Мало кто знает, но Килиманджаро, будучи самой высокой горой Африки, также очень легкая для подъема. Она подходит даже для тех, кто никогда не совершал восхождения и пеших походов, поскольку не требует каких-то особенных навыков или снаряжения. Вообще, конечно, перед любым треком нужно приводить себя в форму, начать бегать, но в целом для восхождения на Килиманджаро никаких конкретных требований не предусмотрено — даже ограничений по возрасту нет.

Также интересно то, что восхождения на вершину могут происходить почти круглый год. Единственное — есть сезон дождей, который длится с марта по май, но даже в эти месяцы туристы идут, поскольку и дешевле, и людей меньше. Хотя, как по мне, это менее приятное удовольствие, потому что погода в апреле не такая классная, как в другое время, и впечатление от подъема может быть размытым.

Гора Килиманджаро очень красивая по природе — там есть шесть основных маршрутов, можно выбрать любой из них, и картинка всегда будет разная. Продолжительность и сложность тоже. Вообще лучше всего идти с июня по октябрь, потому что это очень сухой и теплый сезон, так что август идеально подходит для такой затеи. Но и с декабря по февраль поход также возможен.

Я, например, сама поднималась как-то в новогоднюю ночь. Дождей практически не было, да и людей было не так уж много. Помню, на том восхождении многие шли в новогодних костюмах. Это было максимально неудобно, поскольку в походе одежда должна быть комфортной и главное — теплой. Но русским это не мешало. Они наряжались в костюмы Дедов Морозов, Санта-Клаусов и так и шли к вершине вулкана. К счастью, все благополучно тогда добрались.

Забудь заботы

Да и в целом очень высокий процент успешных восхождений, потому что гора действительно простая и не очень высокая — 5895 метров всего. Горные болезни случаются, но у гидов всегда есть с собой аптечка. Во-первых, каждый вечер, когда вы приходите в лагерь, вам измеряют давление, уровень кислорода в крови. Если он слишком низкий, то дальше вы не пойдете — за вами будут следить, пока состояние не улучшится. Во-вторых, на протяжении всего пути гиды постоянно опрашивают туристов о самочувствии, головокружении и прочем.

Бывает, конечно, что периодически идешь наверх и видишь, как кого-то на носилках спускают или вертолетами эвакуируют. Все-таки это высотный альпинизм и тут не обойтись без такого, но подобные случаи на Килиманджаро — редкость. Плюс при поездке в Танзанию необязательно делать прививки, хотя мы нашим туристам всегда советуем эти процедуры пройти в качестве меры предосторожности. Просим их сделать прививку от лихорадки, гепатита

Еще во время первого восхождения нас пугали мухой цеце. Знаете, с детства как-то сложилось впечатление, что это нечто ужасное. Но на самом деле она меня даже покусала в том походе, и ничего страшного не произошло. Говорят, она может быть опасна только в редких случаях. А тем, кто хочет обезопасить себя, советуют не надевать синюю одежду — почему-то этот цвет привлекает насекомое.

Лед и пламя

Самые популярные маршруты — марангу и мачаме, они привлекают больше всего людей. Но какого-то сильного столпотворения все равно вы не встретите. Опять же потому, что гора открыта весь год, и люди выбирают разное время для подъема. Но я, например, советую маршрут лемошо, потому что он считается самым красивым, и пока идешь по нему, проходишь все климатические зоны, которые существуют в Африке. Все эти маршруты рассчитаны на пять-семь дней вместе со спуском.

А оборудование, кстати, можно арендовать на месте, многие компании сдают туристам палатки, рюкзаки и прочее. Также каждой туристической группе предоставляется команда местных, которая несет их вещи, готовит еду.

По законам Танзании на Килиманджаро нельзя подняться без сопровождения местных. Таким образом, власти обеспечивают их работой, да и туристам тоже проще, когда за них несут багаж, ставят палатку, готовят обед и все такое

В целом все, что нужно для похода — это хорошие трекинговые ботинки, дождевики, теплые вещи и желание! А на вершине всех ждет потрясающий вид — кратер вулкана и возле него ледник. Это очень красиво. В среднем такой поход обходится человеку в 1700 долларов, если это небольшая группа. В стоимость входит сопровождение, работа всех участников, то есть двух гидов, и ночевка в гостинице в Мошо — это ближайший город, от которого начинается восхождение. Да и билеты сейчас не очень дорогие — порядка 48 тысяч из Москвы до Моши и обратно.

А помимо Килиманджаро, в поездку можно уложить посещение озера Натрон, которое находится у подножия другого вулкана. На этом озере собираются фламинго, и в некоторые месяцы оно окрашивается в красный цвет из-за определенных микроорганизмов. Там же расположена деревня местного племени масаи. Они очень интересные ребята, живут обособленно, выглядят аутентично, но при этом любят пообщаться с туристами. Ну, и конечно, сафари! Это тоже обязательный пункт программы.

Мария, гид по сафари и представитель компании Moyo Africa

Не должен умереть

Раньше я очень много путешествовала, по образованию я антрополог и мне были крайне интересны различные культуры мира — бывала в странах Европы, Азии, но такой окрыленности и необычности, как в Танзании, я не почувствовала больше нигде. Когда я приехала и увидела эту природную мощь, узнала, что тут живет 125 племен, которые можно изучать, я поняла, что у страны огромный потенциал. Она спокойная, яркая, цветущая и очень красивая.

Начнем с того, что Танзания вообще ориентирована на туристов с самого своего основания. По размерам она, как Италия и Франция вместе взятые, и треть ее огромной территории отдана под национальные парки! То есть государство глобально занимается охраной своей природы, что в целом очень редко встречается сейчас в мире.

Поэтому очень хорошо, что сейчас ее открыли для россиян, она идеально подходит для хорошего отдыха после мучительного карантина. Из всех знаменитых парков самый красивый для меня — Серенгети. Он из старейших парков Танзании — его должен увидеть каждый. Чтобы убедиться в этом, всем туристам я советую посмотреть про него документальный немецкий фильм «Серенгети не должен умереть». Он даже получил Оскар.

D. Tamino Boehm / Wikimedia

Несмотря на то что Серенгети достаточно далеко расположен, в восьми часах езды от Аруши (этот город считается вратами в мир сафари Танзании, и я советую прилетать именно сюда), он действительно стоит потраченного времени. Хотя бы потому, что именно здесь происходит великая миграция антилоп гну. Сейчас у них как раз идет этот процесс — и поэтому самое время лететь сюда. Для меня великая миграция — это не только момент перехода животных через реку. Это также круговорот, обряд, при котором миллионное стадо антилоп совершает переход из Танзании в Кению и обратно. Они идут за травой, за дождем, следуют природному кругу, съедают определенное количество травы, а когда начинается засуха, перемещаются. А там, где живут антилопы, заодно можно увидеть и охоту гепардов и леопардов.

При этом в Танзании на сафари не может быть несчастных случаев. Знаете, многие страны Африки не очень хорошо подготовлены к сафари, но в Танзании туризм — это святое. В 1964 году, с момента основания государства, власти очень серьезно начали заниматься туризмом. Изначально сюда приезжали много немцев и англичан, и они открыли достаточно немецких и английских отелей, где очень обеспокоены безопасностью.

Даже сейчас, если говорить о пандемии коронавируса, здесь все меры соблюдаются очень строго, несмотря на то, что это африканская страна. Если вы отправитесь на сафари, то в джипе будете только вы и водитель. Все будут сидеть на расстоянии друг от друга и вокруг только дикая живая природа — никаких толп туристов, навязчивых торгашей, ничего такого. Поэтому идея отдыха в Танзании и поездка на сафари — это как раз то, что сейчас нужно.

Белая масаи

Также, поскольку Англия и Германия проводили очень хорошую колониальную политику, никакого негативного отношения к белым у местных нет, как, например, в ЮАР или других странах Африки. Во многих государствах можно столкнуться с агрессией, но не в Танзании. Здесь к белым относятся с любовью, уважением и стараются сделать все, чтобы у них сложилось прекрасное впечатление о стране и они снова приехали к ним.

И особенно хорошо они относятся к русским, потому что у первого президента Танзании Джулиуса Ньерере были очень дружеские отношения с Хрущевым. В то время мы поддерживали Танзанию, а многие ее жители учились у нас в России по специальной студенческой программе. Эти старые связи не забыты. И обычно, если мы говорим, что мы русские, то они очень радуются и вспоминают, как их дедушка или бабушка учились на врача или инженера в России.

Кроме того, Танзания — это страна, где все очень стабильно и безопасно и у которой не было никаких политических конфликтов с момента образования. Здесь есть все — и горы, и дикие животные и даже отдых, как на Мальдивах. А главный плюс Занзибара в том, что вода здесь теплая все 365 дней в году.

Конечно, нельзя не упомянуть и местные племена, например, масаи, которые очень дружелюбны к туристам. Это визитная карточка Танзании — и в их культуру обязательно стоит погружаться. Масаи — тот народ, который сохранил свою самобытность, гордится своими корнями и соблюдает многие традиции.

Я сама живу в Аруши, а мои охранники — самые настоящие масаи. Дело в том, что в этом городе сейчас очень много домов белых и так принято, что все они охраняются представителями этого племени. Такая вот традиция — брать именно масаи в охранники и этим помогать им заработать деньги. Самое интересное, что им нравится быть дикарями и жить где-то в пустыне. Они жалеют меня и говорят: «Ох, Мария, ты там живешь, привязанная к этому быту, к дому, словно в тюрьме». Им очень трудно понять такой образ жизни, ведь они кочевое племя, любят видеть горизонт и не могут существовать без пути и свободы.

Правда, традиции у них бывают диковатые. Например, они до сих пор пьют кровь коров и смешивают ее с молоком. Когда они идут со своим стадом в полупустыне, где ничего нет, для них это нормально — сделать надрез на корове, выпить немного крови из раны, а затем заклеить ее. Но не подумайте, что это акт жестокости. Масаи очень уважительно относятся к животным, просто так им приходится выживать.

А помимо сафари и местных племен, я бы советовала посетить места, охраняемые ЮНЕСКО . Например, старый город на Занзибаре — Стоун Таун, который чем-то похож на северную Африку и соединяет в себе арабский дух с танзанийским миролюбием. И знаете, здесь чувствуется большая смесь народов — индусы, арабы, африканцы, португальцы. Этот город отражает всю многокультурность. Также очень красивое место — Кондоа, где сохранилась древняя наскальная живопись, которой более тысячи лет.

Вообще говоря, уникальность Танзании не передать словами. Сюда нужно обязательно приезжать! И увидеть все своими глазами.