«Как собака в наморднике»: опасности отелей Турции

Пока россияне активно штудируют билеты до Антальи, коронавирусная инфекция продолжает поражать людей по всему миру. "Рамблер" решил выяснить, насколько безопасен отдых в Турции сейчас.

Температура? Лечиться!

После посадки у всех пассажиров измеряют температуру. Если она превышает 37,5 °С или у туриста есть другие симптомы, например, кашель, то ему делают ПЦР-тест и отправляют на изоляцию в отель.

Возможно, вируса у человека и нет, а температура поднялась из-за стресса, но время на исследование придется потратить. К этому нужно быть готовым.

Номер без кондиционера

Врачи кондиционерами пользоваться решительно не рекомендуют: зачастую в них не меняют масло и не чистят решетки, поэтому они копят пыль и вредные бактерии.

"Кондиционеры разносят заразу, самые настоящие инфекции. Я туристам говорю: вам дали номер с видом на соседнюю стеночку — это самый лучший номер. Потому что в него не будет светить солнце и у вас не будет необходимости включать кондиционер. Это значит, вы будете избегать риска попадания инфекции".

Атмосферы нет

В отелях очень много ограничений: нельзя находиться на пляже группами и сидеть компаниями в ресторане. Массовые мероприятия и анимация запрещены, да и отели работают только те, что классом повыше. Только они могут обеспечить безопасность туристов.

"Вы не можете подойти к еде, человек должен стоять в отдалении и попросить положить вам что-нибудь".

"На черта сдался такой "отдых"…Одни ограничения, как собака в наморднике".

Немного подождите

Несмотря на то, что власти собираются открыть границы, представители туристической отрасли вместе с врачами советуют повременить с отпуском до бархатного сезона, который начнется осенью. Дело в том, что волна туристов сейчас достаточно большая, а СOVID-19 все еще активен.