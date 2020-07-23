Узбекистан заплатит по 3 тысячи долларов туристам

Ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19, постепенно снимают во всех отраслях, в том числе и в туризме. Однако теперь странам гораздо тяжелее привлечь к себе иностранных граждан, из-за чего им приходится идти на различные ухищрения. Узбекистан — не стал исключением.

Подробнее о том, как страна намеревается привлечь путешественников, — в материале "Рамблера".

Узбекистан только начинает возобновлять авиасообщение с другими странами, в которых эпидемиологическую ситуацию можно назвать благополучной. К числу таких стран относятся Китай, Япония, Южная Корея и Израиль. А вот гражданам, прибывающим из Евросоюза или Великобритании полагается пройти двухнедельный карантин.

Однако это не единственная мера предосторожности. Власти пообещали выплачивать по $3000 туристам, заразившимся COVID-19 на территории Узбекистана. Авторы инициативы убеждены, что такие меры защитят путешественников от коронавируса.

Стоит отметить, что выплата компенсаций регулируется определенными условиями. Так, она полагается туристам, которые остановились в отеле или апартаментах или же путешествовали с гидом. И те, и другие должны иметь сертификаты от правительства.