Первая страна, в которую выпустят русских туристов

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Разгрузить Кубань: первая страна, в которую могут выпустить российских туристов 

Диана Товсепова 1 час назад
Черноморское побережье России в период пандемии заполнено до отказа и все внимание отечественных туристов направленно на ближайшие заграничные курорты.
Ближе всего к границам РФ находится любимая отечественными туристами Абхазия, которая впервые за долгие годы проводит курортный сезон без отдыхающих. Так, въезд на территорию республики в туристических целях запрещен — сейчас граждане России могут попасть в Абхазию только близким родственникам и при наличии справки об отрицательном результате теста на COVID— 19.
При этом власти страны, хоть и опасаются распространения коронавирусной инфекции, все же уже предпринимают действия для того, чтобы принимать российских туристов.
До 21 июля государственная граница с Россией закрыта для туристов, в стране запрещено бронирование и размещение в отелях и санаториях, однако президент страны Аслан Бжания уже направил письмо на имя главы правительства России Михаила Мишустина, в котором предложил российским коллегам рассмотреть вопрос открытия границы между государствами.
Конечно, пока речь идет не о полном открытии границы, а о разрешении на въезд лишь организованным группам туристам со справками и путевками в санатории. Однако, по словам президента, эпидемиологическая обстановка в стране благополучная, и власти Абхазии готовы принимать первых отдыхающих, соблюдая нормы безопасности.
Подтверждения и согласия от российской стороны пока не поступило, однако предполагается, что решение должно быть принято в ближайшее время на заседании оперштаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Отметим, что в самой Абхазии сейчас никаких карантинных ограничений нет — доступ на пляжи открыт, работают кафе рестораны, разрешены общественные мероприятия. При этом на сегодняшний день в Республике Абхазия нет выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент, почти 100-летняя пожилая женщина, умерла.
Комментарии 3
Заграница , Видео , Татьяна Голикова , Аслан Бжания , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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