Первая страна, в которую выпустят русских туристов

Черноморское побережье России в период пандемии заполнено до отказа и все внимание отечественных туристов направленно на ближайшие заграничные курорты.

Ближе всего к границам РФ находится любимая отечественными туристами Абхазия, которая впервые за долгие годы проводит курортный сезон без отдыхающих. Так, въезд на территорию республики в туристических целях запрещен — сейчас граждане России могут попасть в Абхазию только близким родственникам и при наличии справки об отрицательном результате теста на COVID— 19.

При этом власти страны, хоть и опасаются распространения коронавирусной инфекции, все же уже предпринимают действия для того, чтобы принимать российских туристов.

До 21 июля государственная граница с Россией закрыта для туристов, в стране запрещено бронирование и размещение в отелях и санаториях, однако президент страны Аслан Бжания уже направил письмо на имя главы правительства России Михаила Мишустина , в котором предложил российским коллегам рассмотреть вопрос открытия границы между государствами.

Конечно, пока речь идет не о полном открытии границы, а о разрешении на въезд лишь организованным группам туристам со справками и путевками в санатории. Однако, по словам президента, эпидемиологическая обстановка в стране благополучная, и власти Абхазии готовы принимать первых отдыхающих, соблюдая нормы безопасности.

Подтверждения и согласия от российской стороны пока не поступило, однако предполагается, что решение должно быть принято в ближайшее время на заседании оперштаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Отметим, что в самой Абхазии сейчас никаких карантинных ограничений нет — доступ на пляжи открыт, работают кафе рестораны, разрешены общественные мероприятия. При этом на сегодняшний день в Республике Абхазия нет выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент, почти 100-летняя пожилая женщина, умерла.