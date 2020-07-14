Выехать за границу сейчас не самая выполнимая миссия. Так, из-за пандемии коронавируса с 27 марта ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. Покидать пределы страны можно было только лицам с двойным гражданством и работникам дипломатических учреждений, а в июне однократный выезд разрешили еще и по работе, учебе или уходу за родственниками.

Таким образом, поехать отдохнуть за рубеж россияне не могут уже несколько месяцев, однако, как выяснил "Рамблер", есть и те, кто находит лазейки.

Оказывается, изобретательные россияне нашли обходной путь в Европу через Сербию. Так, чтобы попасть на рейсы Москва — Белград не требуется ни двойное гражданство, ни вид на жительство в Сербии, ни виза (с Сербией у РФ безвизовое сообщение). Улетающим хватит просто билетов и устного объяснения, что летите, например, по семейным обстоятельствам (к больным родственникам или навестить близких). Другие подробности пассажир может не объяснять.

А вот в Белграде перед россиянами открываются гораздо более широкие возможности. Оттуда летают пассажирские рейсы почти в любую страну мира. Нужно только убедиться, нет ли у принимающей страны никаких ограничений по принятию конкретно российских граждан.

Так например, без единой визы через Белград российские туристы могут улететь в Турцию.