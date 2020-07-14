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Как россияне умудряются сбегать за границу во время эпидемии и зачем им Сербия 

Диана Товсепова 2 часа назад
Выехать за границу сейчас не самая выполнимая миссия. Так, из-за пандемии коронавируса с 27 марта ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. Покидать пределы страны можно было только лицам с двойным гражданством и работникам дипломатических учреждений, а в июне однократный выезд разрешили еще и по работе, учебе или уходу за родственниками.
Таким образом, поехать отдохнуть за рубеж россияне не могут уже несколько месяцев, однако, как выяснил "Рамблер", есть и те, кто находит лазейки.
Оказывается, изобретательные россияне нашли обходной путь в Европу через Сербию. Так, чтобы попасть на рейсы Москва — Белград не требуется ни двойное гражданство, ни вид на жительство в Сербии, ни виза (с Сербией у РФ безвизовое сообщение). Улетающим хватит просто билетов и устного объяснения, что летите, например, по семейным обстоятельствам (к больным родственникам или навестить близких). Другие подробности пассажир может не объяснять.
А вот в Белграде перед россиянами открываются гораздо более широкие возможности. Оттуда летают пассажирские рейсы почти в любую страну мира. Нужно только убедиться, нет ли у принимающей страны никаких ограничений по принятию конкретно российских граждан.
Так например, без единой визы через Белград российские туристы могут улететь в Турцию.
Однако стоит подумать о том, что с возвращением в Россию у туристов могут возникнуть проблемы, потому как регулярное авиасообщение еще не восстановлено, а вывозные рейсы есть далеко не всегда. Тем более, что попасть на вывозные рейсы в РФ можно только обратившись в МИД РФ и через регистрацию на портале Госуслуг.
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Заграница , Видео , МИД
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