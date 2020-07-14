Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе

Украинские туристы, побывавшие в Турции во время пандемии коронавируса, рассказали об изменениях в работе курортов и введенных на них противовирусных мерах. Впечатлениями от отдыха они поделились с турецким изданием Daily Sabah.

Так, Яна и Кирилл Осиповы, отдыхавшие в одном из отелей Антальи, заявили, что считают Турцию «более безопасной, чем Украину».

«В отеле предоставлялись одноразовые маски и очки. Персонал очень хорошо обучен. Все идеально, поэтому мы совсем не боялись», — рассказали супруги, отметив, что перечень услуг гостиницы во время пандемии не был сокращен.

Другие опрошенные, Алена и Влад Губка, заявили, что очень расстроены завершением отпуска в Турции с «хорошими мерами предосторожности» и предстоящим возвращением на родину. «До этого мы отдыхали на Украине, там очень нервничали», — признались они.

Еще один турист, Игорь Сихора, рассказал об обслуживании, которое «превзошло его ожидания»: в отеле внимательно следили за состоянием здоровья постояльцев и измеряли им температуру с помощью тепловизоров. «Мы не испытывали психологического давления из-за пандемии. Все меры были приняты, но они никого не беспокоили», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, на прошлой неделе на курорты Турции прибыло около 1,5 тысячи украинских туристов — загрузка пока составляет менее 10 процентов от прошлогодних показателей. Отельеры надеются, что ситуация улучшится к августу.

К этому времени, ожидают они, сектор начнет набирать обороты, и отели курортов будут заселены на 50 процентов. По словам Ашкина Кахрамана (Aşkın Kahraman), координатора по туризму в Akka Hotels, владельцы объектов размещения планируют сохранить такие цифры, чтобы обеспечить дистанцирование между постояльцами.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о намерении открыть авиасообщение с Россией с 1 августа. С этого времени перевозчик планирует возобновить перелеты в шесть городов страны, в том числе, в Москву и Санкт-Петербург.

В июне власти Турции объявили о намерении возобновить регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля и отметили, что в настоящий момент ждут подтверждения от российской стороны. Однако в Министерстве транспорта России информацию об открытии перелетов в указанную дату опровергли.

Для украинских туристов Турция открылась в начале июня. Также в числе иностранцев, которые первыми смогли полететь на турецкие курорты, оказались граждане Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Болгарии, Греции, Бахрейна и Катара.